Заклад у Києві безкоштовно пригощає пирогами та гарячими обідами

Щодня з 14:00 можна безкоштовно отримати порцію гарячого обіду.

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Київський ресторан "Naive food" безкоштовно пригощає всіх охочих гарячими стравами. Про це розповіла засновниця ресторану Тетяна Вишинська.

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Заклад розташований на вулиці Великій Житомирській, 21 у Києві. "Naive food" пригощає людей щодня з 14:00.

"Майже 300 порцій гарячих безкоштовних обідів знайшли сьогодні тих, кому вони були вкрай потрібні. Чекаємо завтра з 14:00. Все буде Україна!", — зазначають в Instagram-сторіс працівники закладу.

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Зазначається, що ресторан пригощає всіх охочих абсолютно безкоштовно, проте вони будуть вдячні, якщо люди підтримають матеріально їхню ініціативу в цей непростий час.

Також раніше Фокус писав про відкриття в Києві безкоштовного ресторану для пенсіонерів під трендовою назвою "Паляниця".