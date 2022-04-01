Скончался автор легендарного снимка принцессы Дианы Патрик Демаршелье

После фотосессии с принцессой Уэльской Демаршелье стал первым небританским официальным фотографом королевской семьи.

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Знаменитый французский фотограф Патрик Демаршелье, которому позировали самые красивые и известные женщины мира, скончался в возрасте 78 лет в Нью-Йорке, где жил со своей женой, экс-моделью. О его смерти сообщили родственники.

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"С большой грустью сообщаем о смерти Патрика Демаршелье 31 марта 2022. У него остались жена Мия, трое сыновей Густав, Артур, Виктор и трое внуков", – гласит заявление семьи, сопровожденное редкими фото покойного.

Демаршелье по праву считался одним из лучших модных фотографов в мире. Он работал не только с французскими, но также с американскими и британскими глянцевыми изданиями. Фото, сделанные им, появлялись на страницах "Elle", "Marie Claire" и "20 Ans", Vogue и многих других журналов.

В своей работе Демаршелье проповедовал "эстетику случайного кадра", создавая на площадке такую атмосферу, в которой его модели раскрывались с совершенно новой стороны.

Когда принцесса Диана увидела снимки авторства Демаршелье на обложке Vogue, она была в восторге. В 1989 году тогда еще жена принца Чарльза связалась с фотографом, отметив, что хотела бы поработать с ним.

Первая съемка состоялась в 1990 году и подарила миру знаменитую черно-белую фотографию Дианы в платье без бретелек и тиаре.

Фото: Патрик Демаршелье

После этого принцесса предприняла необычный шаг, попросив Демаршелье стать ее личным портретистом – первым небританским официальным фотографом королевской семьи. Позже сотрудничество переросло в теплую дружбу.

"Мы стали друзьями. Она была веселой и доброй, но в основе своей была очень простой женщиной, которая любила очень простые вещи", – говорил о ней Демаршелье.

Среди тех, кого он также снимал, – множество знаменитостей, включая Синди Кроуфорд, Мадонну, Кейт Мосс, Бейонсе, Клаудию Шиффер, Кару Делевинь, Беллу Хадид и др.

[ + – ] Наталья Водянова [ + – ] Леонардо Ди Каприо [ + – ] Кейт Мосс [ + – ] Опра Уинфри [ + – ] Белла Хадид [ + – ] Сэр Энтони Хопкинс [ + – ] Бейонсе [ + – ] Кристи Тарлингтон [ + – ] Кара Делевинь

Его имя фигурирует в фильме "Дьявол носит Prada" 2006 года. Практически все телефонные разговоры главного редактора Миранды Пристли в исполнении Мэрил Стрип сводились к общению с Патриком. Фанаты киноленты помнят, как ассистентка Эмили то и дело повторяла Миранде фразу, ставшую культовой: "Патрик на линии". Демаршелье дружил с Анной Винтур, главредом Vogue и прототипом главной героини упомянутой картины.

[ + – ] Демаршелье за работой

В 2018 году Демаршелье обвинили в сексуальных домогательствах к моделям и помощнице, однако он отрицал. Тем не менее, скандал повлек последствия: журнальная фирма Conde Nast, которой принадлежит Vogue, приостановила работу с фотографом.

Напомним, недавно мир потрясла новость о смерти еще одной знаменитости. Том Паркер из британской группы The Wanted умер от опухоли головного мозга в возрасте 33 лет.