UA
UA
Разделы
Материалы
Стиль жизни

Скончался автор легендарного снимка принцессы Дианы Патрик Демаршелье

312
Патрик Демаршелье
Фото: patrickdemarchelier/instagram | Патрик Демаршелье

После фотосессии с принцессой Уэльской Демаршелье стал первым небританским официальным фотографом королевской семьи.

Знаменитый французский фотограф Патрик Демаршелье, которому позировали самые красивые и известные женщины мира, скончался в возрасте 78 лет в Нью-Йорке, где жил со своей женой, экс-моделью. О его смерти сообщили родственники.

"С большой грустью сообщаем о смерти Патрика Демаршелье 31 марта 2022. У него остались жена Мия, трое сыновей Густав, Артур, Виктор и трое внуков", – гласит заявление семьи, сопровожденное редкими фото покойного.

Демаршелье по праву считался одним из лучших модных фотографов в мире. Он работал не только с французскими, но также с американскими и британскими глянцевыми изданиями. Фото, сделанные им, появлялись на страницах "Elle", "Marie Claire" и "20 Ans", Vogue и многих других журналов.

В своей работе Демаршелье проповедовал "эстетику случайного кадра", создавая на площадке такую атмосферу, в которой его модели раскрывались с совершенно новой стороны.

Когда принцесса Диана увидела снимки авторства Демаршелье на обложке Vogue, она была в восторге. В 1989 году тогда еще жена принца Чарльза связалась с фотографом, отметив, что хотела бы поработать с ним.

Первая съемка состоялась в 1990 году и подарила миру знаменитую черно-белую фотографию Дианы в платье без бретелек и тиаре.

Фото: Патрик Демаршелье

После этого принцесса предприняла необычный шаг, попросив Демаршелье стать ее личным портретистом – первым небританским официальным фотографом королевской семьи. Позже сотрудничество переросло в теплую дружбу.

"Мы стали друзьями. Она была веселой и доброй, но в основе своей была очень простой женщиной, которая любила очень простые вещи", – говорил о ней Демаршелье.

Среди тех, кого он также снимал, – множество знаменитостей, включая Синди Кроуфорд, Мадонну, Кейт Мосс, Бейонсе, Клаудию Шиффер, Кару Делевинь, Беллу Хадид и др.

Наталья Водянова
Наталья Водянова
Леонардо Ди Каприо
Леонардо Ди Каприо
Кейт Мосс
Кейт Мосс
Опра Уинфри
Опра Уинфри
Белла Хадид
Белла Хадид
Сэр Энтони Хопкинс
Сэр Энтони Хопкинс
Бейонсе
Бейонсе
Кристи Тарлингтон
Кристи Тарлингтон
Кара Делевинь
Кара Делевинь
Наталья Водянова
Леонардо Ди Каприо
Кейт Мосс
Опра Уинфри
Белла Хадид
Сэр Энтони Хопкинс
Бейонсе
Кристи Тарлингтон
Кара Делевинь

Его имя фигурирует в фильме "Дьявол носит Prada" 2006 года. Практически все телефонные разговоры главного редактора Миранды Пристли в исполнении Мэрил Стрип сводились к общению с Патриком. Фанаты киноленты помнят, как ассистентка Эмили то и дело повторяла Миранде фразу, ставшую культовой: "Патрик на линии". Демаршелье дружил с Анной Винтур, главредом Vogue и прототипом главной героини упомянутой картины.

Демаршелье за работой

В 2018 году Демаршелье обвинили в сексуальных домогательствах к моделям и помощнице, однако он отрицал. Тем не менее, скандал повлек последствия: журнальная фирма Conde Nast, которой принадлежит Vogue, приостановила работу с фотографом.

Напомним, недавно мир потрясла новость о смерти еще одной знаменитости. Том Паркер из британской группы The Wanted умер от опухоли головного мозга в возрасте 33 лет.