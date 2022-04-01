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Помер автор легендарної світлини принцеси Діани Патрік Демаршельє

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Патрік Демаршельє
Фото: patrickdemarchelier/instagram | Патрік Демаршельє

Після фотосесії з принцесою Уельською Демаршельє став першим небританським офіційним фотографом королівської родини.

Знаменитий французький фотограф Патрік Демаршельє, якому позували найкрасивіші та найвідоміші жінки світу, помер у віці 78 років у Нью-Йорку, де жив зі своєю дружиною, ексмоделлю. Про його смерть повідомили родичі.

"З великим сумом повідомляємо про смерть Патріка Демаршельє 31 березня 2022 року. В нього залишилися дружина Мія, троє синів Густав, Артур, Віктор і троє онуків", — йдеться в заяві сім'ї, супроводженій рідкісними фото покійного.

Демаршельє за правом вважали одним із найкращих модних фотографів у світі. Він працював не тільки з французькими, але також з американськими та британськими глянцевими виданнями. Фото, зроблені ним, з'являлися на сторінках "Elle", "Marie Claire" та "20 Ans", Vogue та багатьох інших журналів.

У своїй роботі Демаршельє проповідував "естетику випадкового кадру", створюючи на майданчику таку атмосферу, в якій його моделі розкривалися з нового боку.

Коли принцеса Діана побачила знімки авторства Демаршельє на обкладинці Vogue, вона була в захваті. 1989 року тоді ще дружина принца Чарльза зв'язалася з фотографом, зазначивши, що хотіла б попрацювати з ним.

Перша зйомка відбулася в 1990 році й подарувала світові знамениту чорно-білу фотографію Діани в сукні без бретельок та тіари.

Фото: Патрік Демаршельє

Після цього принцеса зробила незвичайний крок, попросивши Демаршельє стати її особистим портретистом — першим офіційним небританським фотографом королівської родини. Пізніше співпраця переросла в теплу дружбу.

"Ми стали друзями. Вона була веселою та доброю, але в основі своїй дуже простою жінкою, яка любила дуже прості речі", — говорив про неї Демаршельє.

Серед тих, кого він також фотографував, — безліч знаменитостей, включаючи Сінді Кроуфорд, Мадонну, Кейт Мосс, Бейонсе, Клаудію Шиффер, Кару Делевінь, Беллу Хадід та ін.

Наталія Водянова
Наталія Водянова
Леонардо Ді Капріо
Леонардо Ді Капріо
Кейт Мосс
Кейт Мосс
Опра Вінфрі
Опра Вінфрі
Белла Хадід
Белла Хадід
Сер Ентоні Гопкінс
Сер Ентоні Гопкінс
Бейонсе
Бейонсе
Крісті Тарлінгтон
Крісті Тарлінгтон
Кара Делевінь
Кара Делевінь
Наталія Водянова
Леонардо Ді Капріо
Кейт Мосс
Опра Вінфрі
Белла Хадід
Сер Ентоні Гопкінс
Бейонсе
Крісті Тарлінгтон
Кара Делевінь

Його ім'я фігурує у фільмі "Диявол носить Prada" 2006 року. Майже всі телефонні розмови головної редакторки Міранди Пристлі у виконанні Меріл Стріп зводилися до спілкування з Патріком. Фанати кінострічки пам'ятають, як асистентка Емілі раз у раз повторювала Міранді фразу, що стала культовою: "Патрік на лінії". Демаршельє товаришував з Анною Вінтур, головною редакторкою Vogue і прототипом головної героїні згаданої картини.

Демаршельє за роботою

У 2018 році Демаршельє звинуватили в сексуальних домаганнях до моделей та помічниці, проте він заперечував. Однак скандал спричинив наслідки: журнальна фірма Conde Nast, якій належить Vogue, призупинила роботу з фотографом.

Нагадаємо, нещодавно світ вразила новина про смерть ще однієї знаменитості. Том Паркер із британської групи The Wanted помер від пухлини головного мозку у віці 33 років.