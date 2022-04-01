Помер автор легендарної світлини принцеси Діани Патрік Демаршельє

Після фотосесії з принцесою Уельською Демаршельє став першим небританським офіційним фотографом королівської родини.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Знаменитий французький фотограф Патрік Демаршельє, якому позували найкрасивіші та найвідоміші жінки світу, помер у віці 78 років у Нью-Йорку, де жив зі своєю дружиною, ексмоделлю. Про його смерть повідомили родичі.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

"З великим сумом повідомляємо про смерть Патріка Демаршельє 31 березня 2022 року. В нього залишилися дружина Мія, троє синів Густав, Артур, Віктор і троє онуків", — йдеться в заяві сім'ї, супроводженій рідкісними фото покійного.

Демаршельє за правом вважали одним із найкращих модних фотографів у світі. Він працював не тільки з французькими, але також з американськими та британськими глянцевими виданнями. Фото, зроблені ним, з'являлися на сторінках "Elle", "Marie Claire" та "20 Ans", Vogue та багатьох інших журналів.

У своїй роботі Демаршельє проповідував "естетику випадкового кадру", створюючи на майданчику таку атмосферу, в якій його моделі розкривалися з нового боку.

Коли принцеса Діана побачила знімки авторства Демаршельє на обкладинці Vogue, вона була в захваті. 1989 року тоді ще дружина принца Чарльза зв'язалася з фотографом, зазначивши, що хотіла б попрацювати з ним.

Перша зйомка відбулася в 1990 році й подарувала світові знамениту чорно-білу фотографію Діани в сукні без бретельок та тіари.

Фото: Патрік Демаршельє

Після цього принцеса зробила незвичайний крок, попросивши Демаршельє стати її особистим портретистом — першим офіційним небританським фотографом королівської родини. Пізніше співпраця переросла в теплу дружбу.

"Ми стали друзями. Вона була веселою та доброю, але в основі своїй дуже простою жінкою, яка любила дуже прості речі", — говорив про неї Демаршельє.

Серед тих, кого він також фотографував, — безліч знаменитостей, включаючи Сінді Кроуфорд, Мадонну, Кейт Мосс, Бейонсе, Клаудію Шиффер, Кару Делевінь, Беллу Хадід та ін.

[ + – ] Наталія Водянова [ + – ] Леонардо Ді Капріо [ + – ] Кейт Мосс [ + – ] Опра Вінфрі [ + – ] Белла Хадід [ + – ] Сер Ентоні Гопкінс [ + – ] Бейонсе [ + – ] Крісті Тарлінгтон [ + – ] Кара Делевінь

Його ім'я фігурує у фільмі "Диявол носить Prada" 2006 року. Майже всі телефонні розмови головної редакторки Міранди Пристлі у виконанні Меріл Стріп зводилися до спілкування з Патріком. Фанати кінострічки пам'ятають, як асистентка Емілі раз у раз повторювала Міранді фразу, що стала культовою: "Патрік на лінії". Демаршельє товаришував з Анною Вінтур, головною редакторкою Vogue і прототипом головної героїні згаданої картини.

[ + – ] Демаршельє за роботою

У 2018 році Демаршельє звинуватили в сексуальних домаганнях до моделей та помічниці, проте він заперечував. Однак скандал спричинив наслідки: журнальна фірма Conde Nast, якій належить Vogue, призупинила роботу з фотографом.

Нагадаємо, нещодавно світ вразила новина про смерть ще однієї знаменитості. Том Паркер із британської групи The Wanted помер від пухлини головного мозку у віці 33 років.