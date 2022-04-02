Популярность гречки растет невероятными темпами. С одной стороны – это наш стратегический запас в трудные времена. С другой – на западе открыли для себя гречневую кашу, как новый суперфуд для замены овсянки. Во многом потому, что гречка не содержит глютена.

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Однако готовят гречку в Европе иначе, зачастую блюда из нее сладкие. Представляем вам три необычных рецепта гречневой каши, сытные, необычные и легкие в приготовлении.

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Чем полезна гречка для человека

Витаминный комплекс гречневой крупы представлен следующими компонентами:

тиамин (В1), он принимает участие в обмене веществ;

рибофлавин (В2), он участвует в синтезе эритроцитов, в регуляции роста и репродуктивных функций;

холин (В4), он улучшает обменные процессы в нервной ткани (гречка ― единственный зерновой продукт, содержащий холин);

никотиновая кислота (РР), которая участвует в метаболизме жиров;

токоферол (Е), он является мощным антиоксидантом и способствует насыщению крови кислородом.

Минеральному составу гречки могут позавидовать многие крупы:

высокое содержание железа препятствует развитию анемии;

кальций и фосфор укрепляют костную систему;

калий необходим для работы сердца;

магний уменьшает риск развития варикозного расширения вен, он является естественным антидепрессантом.

Традиционная гречневая каша поставляет в организм более двух десятков микроэлементов, без которых невозможно обеспечение полноценной жизнедеятельности.

[ + – ] Диабетики могут гречкой заменять в рационе хлеб и картофель

Снижение уровня глюкозы в крови

Гликемический индекс обычной пропаренной гречки — 50 единиц, что не превышает допустимой при сахарном диабете нормы в 50–55. А зеленая гречка имеет индекс всего 43 единицы, поэтому для диабетиков предпочтительнее ее употребление.

Канадские специалисты установили, что концентрация глюкозы в крови снижается на 12% спустя полтора часа после употребления гречки, а через два часа ― уже на 19%.

Диабетики могут гречкой заменять в рационе хлеб и картофель (естественно, после консультации с врачом).

[ + – ] Шоколадно-гречневая каша

Шоколадно-гречневая каша

Кто не любит шоколад на завтрак? И каша без глютена. Многие веганы считают этот рецепт идеальным. Да и не веганы – тоже так считают!

Ингредиенты:

1 стакан сырой гречневой крупы (или жареной гречки/каши)

2 столовые ложки какао-порошка

1 стакан растительного (или коровьего жирного) молока

2 ст. л. кленового сиропа. Вы также можете использовать кокосовый сахар или банановое пюре.

Приготовление

Начните с замачивания гречки в двойном количестве воды как минимум на 4-5 часов, а лучше на ночь. Поскольку гречка впитает воду, вам не нужно много жидкости для дальнейшего приготовления. Подойдет пропорция 1:1 — например, 1 стакан молока на 1 стакан гречневой крупы. Но можно добавить больше молока, если опасаетесь, что каша выйдет суховатой.

Добавьте гречневую крупу и растительное молоко в кастрюлю вместе с какао-порошком и кленовым сиропом. Старайтесь не добавлять слишком много жидкости в начале — просто добавьте больше молока или воды, когда будете варить кашу. Каша должна кипеть около 10 минут на слабом огне.

Для дополнительной начинки можно использовать огромное разнообразие: чернику, клубнику, арахисовое масло и кокосовую стружку, орехи пекан или грецкие, — сообщает автор рецепта на сайте Oh My Veggies.

[ + – ] Гречневая каша с маком

Гречневая каша с маком

Ингредиенты

50 г гречки

250 мл молока на ваш выбор

2 ч. л. мака

125 г черники

1 небольшой очищенный апельсин

1 чайная ложка корицы

Приготовление

Переложите гречку в миску. Залейте 250 мл холодной воды, затем накройте крышкой и оставьте на 4 часа, а лучше на ночь.

Слейте замоченную гречку и несколько раз смешайте с молоком в кухонном комбайне до получения однородной текстуры, затем вылейте в кастрюлю вместе с маком. Варить на медленном огне 7-10 минут, постоянно помешивая, до кремообразного состояния и загустения.

Положите чернику в небольшую кастрюлю вместе с апельсиновым соком, цедрой и корицей. Доведите до кипения на среднем огне и варите на медленном огне в течение 5 минут или пока черника не лопнет и не станет пикантной. Разложите кашу по двум тарелкам и залейте черничным компотом.

Ореховый вкус гречки вкуснее овсянки, утверждает сайт ВВС GoodFood.

[ + – ] Энергетическое печенье из гречки

Энергетическое печенье из гречки

Ингредиенты

гречка — 50 г

миндаль — 15 г

фундук — 15 г

кунжут 5 г

банан / яблоко — 150 г

мед — 1 ст.л.

брусника / клюква (лучше сушеная) — горсть

корица

ваниль

кардамон

Приготовление

Гречку замачиваем минимум на 3 часа в воде комнатной температуры. Воду сливаем, просушиваем.

Орехи прогреваем на сковороде или в духовке, снимаем шелуху, дробим.

Банан растираем с медом. Если делаете с яблоком, то яблоко надо очистить от кожицы и сердцевины, порезать на крупные куски и "запечь" в микроволновке 3-4 минуты, затем блендировать.

Смешиваем все ингредиенты, формируем печеньки и выпекаем на низкой температуре, пока не просушатся, два часа.

Авторы рецепта сообщают, что калорийность у продукта выходит 199 калорий на 100 грамм и больше всего такое печенье подходит активным людям и детям, занимающимся спортом.

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