Гречку девать некуда? Три необычных рецепта гречневой каши: с шоколадом, маком и печеньем
Популярность гречки растет невероятными темпами. С одной стороны – это наш стратегический запас в трудные времена. С другой – на западе открыли для себя гречневую кашу, как новый суперфуд для замены овсянки. Во многом потому, что гречка не содержит глютена.
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Однако готовят гречку в Европе иначе, зачастую блюда из нее сладкие. Представляем вам три необычных рецепта гречневой каши, сытные, необычные и легкие в приготовлении.
Чем полезна гречка для человека
Витаминный комплекс гречневой крупы представлен следующими компонентами:
- тиамин (В1), он принимает участие в обмене веществ;
- рибофлавин (В2), он участвует в синтезе эритроцитов, в регуляции роста и репродуктивных функций;
- холин (В4), он улучшает обменные процессы в нервной ткани (гречка ― единственный зерновой продукт, содержащий холин);
- никотиновая кислота (РР), которая участвует в метаболизме жиров;
- токоферол (Е), он является мощным антиоксидантом и способствует насыщению крови кислородом.
Минеральному составу гречки могут позавидовать многие крупы:
- высокое содержание железа препятствует развитию анемии;
- кальций и фосфор укрепляют костную систему;
- калий необходим для работы сердца;
- магний уменьшает риск развития варикозного расширения вен, он является естественным антидепрессантом.
Традиционная гречневая каша поставляет в организм более двух десятков микроэлементов, без которых невозможно обеспечение полноценной жизнедеятельности.
Снижение уровня глюкозы в крови
Гликемический индекс обычной пропаренной гречки — 50 единиц, что не превышает допустимой при сахарном диабете нормы в 50–55. А зеленая гречка имеет индекс всего 43 единицы, поэтому для диабетиков предпочтительнее ее употребление.
Канадские специалисты установили, что концентрация глюкозы в крови снижается на 12% спустя полтора часа после употребления гречки, а через два часа ― уже на 19%.
Диабетики могут гречкой заменять в рационе хлеб и картофель (естественно, после консультации с врачом).
Шоколадно-гречневая каша
Кто не любит шоколад на завтрак? И каша без глютена. Многие веганы считают этот рецепт идеальным. Да и не веганы – тоже так считают!
Ингредиенты:
- 1 стакан сырой гречневой крупы (или жареной гречки/каши)
- 2 столовые ложки какао-порошка
- 1 стакан растительного (или коровьего жирного) молока
- 2 ст. л. кленового сиропа. Вы также можете использовать кокосовый сахар или банановое пюре.
Приготовление
Начните с замачивания гречки в двойном количестве воды как минимум на 4-5 часов, а лучше на ночь. Поскольку гречка впитает воду, вам не нужно много жидкости для дальнейшего приготовления. Подойдет пропорция 1:1 — например, 1 стакан молока на 1 стакан гречневой крупы. Но можно добавить больше молока, если опасаетесь, что каша выйдет суховатой.
Добавьте гречневую крупу и растительное молоко в кастрюлю вместе с какао-порошком и кленовым сиропом. Старайтесь не добавлять слишком много жидкости в начале — просто добавьте больше молока или воды, когда будете варить кашу. Каша должна кипеть около 10 минут на слабом огне.
Для дополнительной начинки можно использовать огромное разнообразие: чернику, клубнику, арахисовое масло и кокосовую стружку, орехи пекан или грецкие, — сообщает автор рецепта на сайте Oh My Veggies.
Гречневая каша с маком
Ингредиенты
- 50 г гречки
- 250 мл молока на ваш выбор
- 2 ч. л. мака
- 125 г черники
- 1 небольшой очищенный апельсин
- 1 чайная ложка корицы
Приготовление
Переложите гречку в миску. Залейте 250 мл холодной воды, затем накройте крышкой и оставьте на 4 часа, а лучше на ночь.
Слейте замоченную гречку и несколько раз смешайте с молоком в кухонном комбайне до получения однородной текстуры, затем вылейте в кастрюлю вместе с маком. Варить на медленном огне 7-10 минут, постоянно помешивая, до кремообразного состояния и загустения.
Положите чернику в небольшую кастрюлю вместе с апельсиновым соком, цедрой и корицей. Доведите до кипения на среднем огне и варите на медленном огне в течение 5 минут или пока черника не лопнет и не станет пикантной. Разложите кашу по двум тарелкам и залейте черничным компотом.
Ореховый вкус гречки вкуснее овсянки, утверждает сайт ВВС GoodFood.
Энергетическое печенье из гречки
Ингредиенты
- гречка — 50 г
- миндаль — 15 г
- фундук — 15 г
- кунжут 5 г
- банан / яблоко — 150 г
- мед — 1 ст.л.
- брусника / клюква (лучше сушеная) — горсть
- корица
- ваниль
- кардамон
Приготовление
Гречку замачиваем минимум на 3 часа в воде комнатной температуры. Воду сливаем, просушиваем.
Орехи прогреваем на сковороде или в духовке, снимаем шелуху, дробим.
Банан растираем с медом. Если делаете с яблоком, то яблоко надо очистить от кожицы и сердцевины, порезать на крупные куски и "запечь" в микроволновке 3-4 минуты, затем блендировать.
Смешиваем все ингредиенты, формируем печеньки и выпекаем на низкой температуре, пока не просушатся, два часа.
Авторы рецепта сообщают, что калорийность у продукта выходит 199 калорий на 100 грамм и больше всего такое печенье подходит активным людям и детям, занимающимся спортом.Важно
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