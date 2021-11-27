От артишока до дуриана. Что такое суперфуды, чем они полезны и какие из них растут в Украине

Суперфуды уверенно завоевывают рынок по всему миру. Конкуренцию распиаренным чиа, киноа и матча могут составить амарант и фиолетовая кукуруза. Фокус выяснил, готовы ли украинские аграрии следовать трендам и как ретейлеры расширяют ассортимент.

Что такое суперфуды и чем они полезны

В любом крупном супермаркете без проблем можно найти водоросль спирулину, чиа, киноа или матча — то есть все то, что принято называть "суперфуды". Несмотря на их популярность, далеко не все потребители понимают, что же это такое. Более того, точного определения суперфуда не дают даже специалисты, по крайней мере научного или медицинского описания термина до сих пор не существует. В Оксфордском словаре приводится довольно абстрактное объяснение: "Пища, считающаяся особенно питательной или полезной для здоровья и самочувствия".

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До 2007 года производители в Евросоюзе могли поставить маркировку "суперфуд" на любой продукт. Причем, как показало исследование Британской ассоциации диетологов, 60% покупателей доверяли этой информации и считали такие продукты действительно более полезными. В результате европейских производителей обязали доказывать, что та или иная еда имеет высокую концентрацию полезных веществ.

[ + – ] Главными характеристиками "супереды" можно считать локальность, экологичность и особенно ее полезность Фото: pexels.com

В США и Австралии и сегодня можно писать superfood на чем угодно, законом это не запрещено. В Украине же существует технический регламент маркировки продуктов. Об этом рассказывает Катерина Зверева, международный консультант Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН: "Этот регламент ограничивает производителей. Маркировка не должна вводить покупателей в заблуждение, а значит, на этикетке необходимо указывать всю необходимую информацию о продукте".

По словам Зверевой, эксперты сошлись во мнении, что главными характеристиками "супереды" можно считать локальность, экологичность и особенно ее полезность. Важно понимать, что если известные всем биодобавки производят в лабораториях, то суперфуды — это обычные продукты растительного мира, которые и так употреблялись людьми в пищу на протяжении столетий.

От артишока до дуриана: суперфуды на любой вкус

Список суперфудов огромен, в него входят многие фрукты, овощи, ягоды, темная листовая зелень, орехи, водоросли и даже напитки — комбуча, к примеру. Однако по разным причинам, в том числе из-за маркетинговых уловок, те или иные продукты становятся трендовыми и вырываются в лидеры продаж. Как отмечает Зверева, сейчас в мире наибольший рост объема торговли наблюдается у лука-порея (12,5% ежегодного прироста), сельдерея (7,4%), артишока (6,3%), кольраби и капусты кейл (5,6%). Экспорт растет у экзотического дуриана (18% среднегодового прироста), голубики (14%) и малины (13%).

"В целом до 2029 года мировой рынок суперфудов превысит $229 млрд", — подчеркивает Катерина Зверева. Лидировать в этом сегменте будут зерновые и злаковые.

Найти супер­продукты на украинском рынке несложно, но важно помнить о том, что даже такая полезная и насыщенная витаминами еда не должна заменять собой весь рацион

Доминирующие позиции на рынке суперпродуктов занимают страны Северной Америки. Это связано сразу с несколькими причинами.

В первую очередь, именно в США тренд на здоровое питание обрел особую популярность — не без помощи звезд и инфлюэнсеров, активно пропагандирующих в соцсетях здоровый образ жизни и правильное питание.

Во-вторых, суперфуды, как правило, стоят дороже, то есть употреблять их постоянно могут себе позволить лишь финансово благополучные потребители. В Северной Америке на рынке суперфудов первые позиции по продажам занимают семена чиа, капуста кейл, киноа, голубика и клубника.

"Этот рынок динамично развивается не только в Америке, но и в странах Евросоюза и Азии", — говорит Зверева. По мнению аналитиков, рынок суперфудов в Европе в ближайшие пять лет покажет ежегодный рост 6,9%. Такого рода продукты продают не только через торговые сети и розничные магазины, но и в интернете.

Облепиха вместо годжи: суперфуды, которые растут в Украине

В Украине бум на суперпродукты проявляется не так ярко, как в западных странах. Без сомнения, у нас тоже есть категория людей, стремящаяся к здоровому питанию и охотно включающая в свой рацион чиа или киноа, но в большинстве своем украинцы консервативны в продуктовых предпочтениях. В этом тоже есть преимущества, ведь одной из характеристик суперфудов является их локальность. Всемирная организация здравоохранения вместе с диетологами и нутрициологами рекомендуют использовать в рационе традиционные для местности продукты.

Доминирующие позиции на рынке суперпродуктов занимают страны Северной Америки. Именно в США тренд на здоровое питание обрел особую популярность — не без помощи звезд

Найти отечественную замену распиаренным экзотическим продуктам несложно, уверена Катерина Зверева.

Хорошая местная альтернатива киноа — гречка и не такой известный, но не менее полезный амарант.

Ягоды годжи можно заменить облепихой, чиа — семенами льна, макадамию — кедровыми орехами.

Вместо популярных ягод асаи, растущих на пальмах в амазонских лесах, лучше выбирать привычные черные ягоды, такие как черника, шелковица, голубика, ежевика и черная смородина.

[ + – ] Лучше выбирать привычные черные ягоды, такие как черника, шелковица, голубика, ежевика и черная смородина Фото: pexels.com

По словам эксперта, украинские производители и сами могут выводить продукты на рынок суперфудов и таким образом задавать тренды. В мире немало подобных примеров. Модная нынче капуста кейл, в которой железа больше, чем в говядине, а кальция больше, чем в молоке, еще недавно воспринималась исключительно как кормовая культура.

"Ту же спаржу, которую в Украине называли "заячьим холодком", хоть и употребляли у нас в пищу, но такого повсеместного распространения точно не было", — рассказывает Зверева.

Высокие шансы обрести всеобщее признание есть у амаранта — одной из древнейших зерновых культур, в Украине он известен как щирица. На многочисленных ЗОЖ-ресурсах амарант называют идеальным растением XXI века, в первую очередь из-за уникального по аминокислотному составу белка. Он содержит до 35% незаменимых аминокислот, лизина в нем в 3–3,5 раза больше, чем в белке пшеницы, кроме того, амарант богат кремнием, цинком, медью, магнием и клетчаткой. Так как в составе щирицы нет глютена, растение — идеальный продукт для людей с непереносимостью клейковины. Также амарант — природный источник сквалена, нормализующего уровень холестерина в организме. В настоящее время люди в основном получают сквален из акульего жира, и амарант может стать альтернативой.

[ + – ] Перспективные. Украинские фермеры смогут неплохо заработать, если возьмутся производить востребованные суперфуды, среди которых облепиха и амарант

Как считает Александр Дуда, глава Ассоциации производителей амаранта Украины, в ближайшее время больше украинских фермеров заинтересуются выращиванием щирицы из-за финансовой выгоды этого направления. Средняя урожайность амаранта — от одной до двух тонн с гектара. Такой сильный разбег, по словам Дуды, связан с тем, что многие аграрии в Украине впервые занялись выращиванием культуры и пока не вышли на максимальный урожай.

"Стоимость амаранта — 40 тыс. грн/т, то есть фермер может получить нормальную рентабельность", — комментирует эксперт. Однако пока сельскохозяйственные предприятия засеивают амарантом лишь небольшие площади — от 20 га до 100 га, экспериментируя с новой для себя культурой.

[ + – ] Амарант

Уже сегодня в магазинах можно найти различную продукцию из амаранта — хлопья, крупу, сухие завтраки, рассказывает Светлана Миколенко, доцент Днепровского государственного аграрно-экономического университета. Она уверена, что с учетом нынешнего общемирового бума на снеки место на этом рынке может занять и амарант.

За последние несколько лет особую популярность амарант получил в Польше. Как говорит Богдан Шаповал, генеральный директор ассоциации U-Food, в этой стране из амарантовой муки начали производить макароны.

"Такие изделия стоят на 45–60% дороже классических макарон из твердых сортов пшеницы, но при этом спрос на продукцию растет гораздо быстрее предложения", — отмечает эксперт. По его мнению, те аграрии, у которых получится наладить прямые поставки амарантовой муки польским производителям, получат значительную финансовую выгоду.

Фиолетовое открытие: кукуруза хопи

Еще один неочевидный суперфуд — привычная нам сладкая кукуруза. Считается, что средняя норма потребления этого продукта для взрослого — 34 кг в год. Однако даже в Соединенных Штатах, являющихся одним из мировых лидеров по производству кукурузы, средний объем потребления составляет 17 кг/год. В Украине эти цифры совсем скромные — всего 3,5 кг на человека.

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Тем не менее в целом спрос на сладкий продукт постоянно растет, особенно в сегменте HoReCA. Как отмечает Михаил Нагорняк, селекционер и собственник компании "Мнагор", за последние пять лет объем торговли кукурузой увеличился на 17–20%. В Украине в настоящее время сладкую кукурузу выращивают на территории около 12 тыс. га, этого недостаточно даже для внутренних потребностей.

"К примеру, та кукуруза, которая повсеместно продается в стаканчиках, приезжает к нам из Таиланда, где прирост производства один из самых больших в мире", — комментирует селекционер. Импортируют в страну продукт и из других стран, в том числе из Польши, Молдовы, Венгрии и Китая. По словам Нагорняка, для обеспечения внутренних потребностей Украине необходимо минимум 21,4 га полей сладкой кукурузы.

Сейчас на место традиционной желтой кукурузы приходят новые сорта. Несколько лет назад рынок healthy food взорвали фиолетовые початки — хопи, помогающие справиться с ожирением и снизить артериальное давление. Спрос на фиолетовую кукурузу будет расти вплоть до 2030 года, считает селекционер. Это как раз тот рынок, которому в Украине предстоит динамично развиваться.

Среди других продуктов, производство которых будет увеличиваться в ближайшие годы, Богдан Шаповал из ­U-Food называет ферментированный чеснок, масло криля и спирулину. Если любителям здорового питания киноа и чиа уже надоели, они без труда смогут пополнить рацион этими новыми, интересными и полезными продуктами.

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Крупные торговые сети не обходят стороной продуктовые тренды и готовы расширять ассортимент в этом сегменте. Как рассказывает Виктория Шило, руководитель отдела закупок товаров широкого потребления "Ашан Ритейл Украина" (член "Ассоциации ритейлеров Украины"), сегодня в магазинах компании представлены все популярные позиции суперфудов: киноа, чиа, ягоды годжи, амарант, кокосовое масло, семена льна, беби кейл. Кроме этого, онлайн в супермаркете можно заказать не такие распространенные товары, к примеру, семена чиа, белое киноа или смесь амарантовой крупы.

"Сейчас мы не выделяем эти товары в отдельные категории, но занимаемся наполнением и развитием этих полок, — комментирует Шило. — Пока сложно сказать, делаем ли мы ставку конкретно на суперфуды, но точно ориентируемся на здоровое питание, натуральные и локальные продукты".

Найти суперпродукты на украинском рынке несложно, но важно помнить о том, что даже такая полезная и насыщенная витаминами еда не должна заменять собой весь рацион. Как отмечают диетологи, суперфуды не панацея от всех болезней, скорее важное дополнение к основному здоровому питанию, которое в любом случае должно быть сбалансированным.