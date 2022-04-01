Поесть не дома. 16 заведений, работающих в Киеве во время войны

В Киеве постепенно стали открываться рестораны и кафе, в которых можно отдохнуть и пообедать, как в довоенные времена

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Несмотря на военные реалии, столица Украины постепенно оживает, и все больше киевских заведений возобновляют работу для посетителей, предлагая гостям ароматный кофе, завтраки, вкусные обеды и ужины. Для многих из нас ощутить вкус блюд в любимых заведениях — сродни эмоциональному допингу и восстановлению психологического комфорта. Фокус выяснил, какие из кафе и ресторанов столицы гостеприимно ждут посетителей в это нелегкое для города и страны время.

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Тісто, сир і тітка Белла

Ресторан домашней итальянской кухни, расположенный в самом сердце Подола — на ул. Хоревой, 1/2-Е. В меню заведения неаполитанская пицца, паста, равиоли и другие привычные блюда итальянской кухни. Заведение ожидает гостей ежедневно с 11:00 — 18:00.

Under Wander

Культовый столичный ресторан итальянской кухни Under Wander, расположенный на улице Большая Васильковская, 21. С конца марта возобновил работу для постоянных и новых гостей. Посетителей ждут ежедневно с 10:00 — 17:00. В меню предлагают ризотто, салат с тунцом, борщ, тирамису и другие любимые итальянские блюда.

Musafir

Ресторан крымско-татарской кухни Musafir располагается рядом со станцией метро Театральная по улице Богдана Хмельницкого, 3 Б. В меню предлагают чебуреки, янтыки, плов, манты, салаты, супы, десерты и ароматный восточный кофе. Для посетителей ресторан работает каждый день с 11:00 — 19:00.

Milk Bar

Рядом со станцией метро Площадь Льва Толстого по улице Шота Руставелли, 16 возобновило работу популярное кафе Milk Bar. В меню фирменные десерты, торты, молочные напитки, бургеры, каши, сырники. Заведение работает по сокращенному графику, ежедневно с 10:00 — 16:00.

Mates

Кафе Mates на Золотых воротах вновь открылось для посетителей. В меню можно попробовать борщ с копченой грушей сметаной и хлебом, блинчики с творогом, канапку с селедкой и запеченым буряком. Работают ежедневно, располагаются на улице Гоголевская, 25 с 11:00-17:00.

Honey

Пекарня Honey на улице Рейтарской, 13 работает для посетителей ежедневно с 10:00 до 16:00. Предлагают попробовать омлеты, сырники, салаты, супы, круассаны, фирменные эклеры и всевозможные другие десерты.

Pure & Naive bistro

Pure & Naive bistro — небольшое кафе рядом с Оперным театром по улице улица Ивана Франко, 25/40. Недавно они возобновили работу по сокращенному графику с 09:30 — 17:00 и предлагают небольшой перечень блюд. В меню сэндвичи, обеды, кофе и чай.

Frank Coffee

Уютная кофейня на Печерской по улице Гуцала, 3 снова открыла свои двери для посетителей. В меню ароматный кофе и десерты. Работают ежедневно с 10:00 до 15:00.

Spicy Nospicy

Spicy Nospicy — ресторан восточной кухни, расположенный рядом со станцией метро Дворец Украины на улице Сечевых Стрельцов, 9В. Здесь можно снова отведать любимые азиатские блюда. В меню Том Ям с Креветками, Нази Горенг — индонезийский рис с курицей, креветками, яйцом и соусом самбал, Пад Тай — тайская рисовая лапша с курицей, креветками, яйцом, тофу и овощами.

Shima

Рыбный ресторан Shima от Goodwine на Мечникова, 9. Заведение возобновило работу для посетителей ежедневно с 11:00 до 16:30. В меню роллы, суши и мисо суп.

Mimosa Brooklyn Pizza

Для тех, кто соскучился по любимому итальянскому фаст-фуду, возобновил работу Mimosa Brooklyn Pizza. Пиццерия работает ежедневно с 12:00-16:00 в формате take away. В меню всего три пиццы.

Right coffee bar

Кофейня на Березняках по улице Миколайчука, 7А открыла свои двери для посетителей. В Right coffee bar предлагают ароматный кофе, веганские десерты, круассаны. Кофейня работает ежедневно с 10:00 до 15:00. Еще одно заведение Right coffee bar работает на Сечевых Стрельцов, 9В с 11:00 до 16:00.

Завертайло

Пекарня Завертайло на Подоле возобновила работу для посетителей ежедневно с 10:00 до 17:00. В меню сэндвичи, завтраки, выпечка, десерты, кофе на молоке, какао, чай и холодные напитки. Заведение находится на улице Межигорская, 7.

Альтруіст

В кафе Альтруіст на Антоновича, 1 можно позавтракать, отведать свежего хумуса или выпить чашку кофе с 9:00 до 17:00.

Субота

В кафе Субота неподалеку от ботанического сада имени Фомина снова пекут домашние мамины пироги. Туда можно заглянуть ежедневно с 09:30 — 19:00. В меню, кроме пирогов — круассаны, конфеты, кофе, чай, лимонады.

Каштан

На Рейтарской 5Б возобновило работу кафе Каштан. В меню кофе, чай и фирменные десерты. Заведение открыто для гостей ежедневно с 11:00 до 17:00.

Как писал ранее Фокус, многие рестораны и кафе в Украине во время войны занимаются волонтерством. Так киевский "Naive food" бесплатно угощает всех желающих горячими блюдами.