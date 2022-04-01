Поїсти не вдома. 16 закладів, що працюють у Києві під час війни

У Києві поступово почали відкриватися ресторани та кафе, у яких можна відпочити та пообідати, як у довоєнні часи.

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Попри воєнні реалії, столиця України поступово оживає, і все більше київських закладів відновлюють роботу для відвідувачів, пропонуючи гостям ароматну каву, сніданки, смачні обіди та вечері. Для багатьох з нас відчути смак страв в улюблених закладах — на кшталт емоційного допінгу та відновлення психологічного комфорту. Фокус з'ясував, які з кафе та ресторанів столиці гостинно чекають відвідувачів у цей нелегкий для міста та країни час.

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Тісто, сир і тітка Белла

Ресторан домашньої італійської кухні, розташований у самому серці Подолу – на вул. Хорива, 1/2-Е. У меню закладу неаполітанська піца, паста, равіолі та інші звичні страви італійської кухні. Заклад чекає на гостей щодня з 11:00 — 18:00.

Under Wander

Культовий столичний ресторан італійської кухні Under Wander розташований на вулиці Велика Васильківська, 21. З кінця березня відновив роботу для постійних та нових гостей. На відвідувачів чекають щодня з 10:00 — 17:00. У меню пропонують різото, салат з тунцем, борщ, тірамісу та інші улюблені італійські страви.

Musafir

Ресторан кримсько-татарської кухні Musafir розташований поруч зі станцією метро Театральна по вулиці Богдана Хмельницького, 3 Б. У меню пропонують чебуреки, янтики, плов, манти, салати, супи, десерти та ароматну східну каву. Для відвідувачів ресторан працює щодня з 11:00 – 19:00.

Milk Bar

Поряд зі станцією метро "Площа Льва Толстого" по вулиці Шота Руставелі, 16 відновило роботу популярне кафе Milk Bar. У меню є фірмові десерти, торти, молочні напої, бургери, каші, сирники. Заклад працює за скороченим графіком, щодня з 10:00 — 16:00.

Mates

Кафе Mates на Золотих воротах знову відкрилося для відвідувачів. У меню можна спробувати борщ з копченою грушею сметаною та хлібом, млинці із сиром, канапку з оселедцем та запеченим буряком. Працюють щодня, розташовані на вулиці Гоголівській, 25 з 11:00-17:00.

Honey

Пекарня Honey на вулиці Рейтарській, 13 працює для відвідувачів щоденно з 10:00 до 16:00. Пропонують спробувати омлети, сирники, салати, супи, круасани, фірмові еклери та інші десерти.

Pure & Naive bistro

Pure & Naive bistro — невелике кафе поряд з Оперним театром на вулиці Івана Франка, 25/40. Нещодавно вони відновили роботу за скороченим графіком з 09:30 – 17:00 та пропонують невеликий перелік страв. У меню сендвічі, обіди, кава та чай.

Frank Coffee

Затишна кав'ярня на Печерській на вулиці Гуцала, 3 знову відчинила свої двері для відвідувачів. У меню ароматна кава та десерти. Працюють щоденно з 10:00 до 15:00.

Spicy Nospicy

Spicy Nospicy — ресторан східної кухні, розташований поряд зі станцією метро Палац України по вулиці Січових Стрільців, 9В. Тут можна знову скуштувати улюблені азійські страви. У меню Том Ям з Креветками, Насі Горенг — індонезійський рис з куркою, креветками, яйцем та соусом самбал, Пад Тай — тайська рисова локшина з куркою, креветками, яйцем, тофу та овочами.

Shima

Рибний ресторан Shima від Goodwine на Мечникова, 9. Заклад відновив роботу для відвідувачів щодня з 11:00 до 16:30. У меню роли, суші та місо суп.

Mimosa Brooklyn Pizza

Для тих, хто скучив за улюбленим італійським фастфудом, відновив роботу Mimosa Brooklyn Pizza. Піцерія працює щоденно з 12:00-16:00 у форматі take away. У меню лише три піци.

Right coffee bar

Кав'ярня на Березняках на вулиці Миколайчука, 7А відчинила свої двері для відвідувачів. У Right coffee bar пропонують ароматну каву, веганські десерти, круасани. Кав'ярня працює щодня з 10:00 до 15:00. Ще один заклад Right coffee bar працює на Січових Стрільців, 9В з 11:00 до 16:00.

Завертайло

Пекарня Завертайло на Подолі відновила роботу для відвідувачів щодня з 10:00 до 17:00. У меню сендвічі, сніданки, випічка, десерти, кава на молоці, какао, чай та холодні напої. Заклад розташований на вулиці Межигірська, 7.

Альтруїст

У кафе Альтруїст на Антоновича, 1 можна поснідати, покуштувати свіжий хумус або випити чашку кави з 9:00 до 17:00.

Субота

У кафе Субота неподалік ботанічного саду імені Фоміна знову печуть домашні мамині пироги. Туди можна заглянути щодня з 09:30 – 19:00. У меню, крім пирогів – круасани, цукерки, кава, чай, лимонади.

Каштан

На Рейтарській, 5Б поновило роботу кафе Каштан. У меню кава, чай та фірмові десерти. Заклад відкритий для гостей щодня з 11:00 до 17:00.

Як писав раніше Фокус, багато ресторанів та кафе в Україні під час війни займаються волонтерством. Так, київський Naive food безкоштовно пригощає всіх охочих гарячими стравами.