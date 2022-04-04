Солистка Gо_A спела антивоенный гимн перед игрой "Ювентуса" и "Интера" в Турине (видео)

Во время исполнения песни на трибунах погасили свет, а зрители включили тысячи фонариков.

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Песня Джона Ленона Imagine, которая является своего рода антивоенном гимном, прозвучала перед игрой 31-го тура Серии А между "Ювентусом" и "Интером" на стадионе в Турине (Италия). Ее исполнили солистка группы Go_A Екатерина Павленко и итальянская певица Gaia. Соответствующее видео появилось на официальной странице участников "Евровидения".

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"Исполнение этой песни перед многомиллионной аудиторией имело целью в очередной раз привлечь внимание всего мира к войне в Украине и призвать всех объединиться для достижения мира. Наша сила – в единстве! Спасибо всем за невероятную поддержку! Вместе победим!" – говорится в подписи к видео.

Певицы вышли на стадион в белой одежде, держась за руки, и у каждой из них на запястье была лента в цветах украинского флага. Они пели прямо на газоне, а футболисты стояли на заднем плане.

Когда звучала композиция, свет на трибунах выключили, а зрители включили фонарики на телефонах.

Центральный матч тура чемпионата Италии завершился победой "Интера" со счетом 1:0.

Песня "Imagine" ("Представьте себе") вошла в одноименный альбом Джона Леннона 1971 года. В ней он рассказал свою видение того, каким должен быть мир. По его словам, композиция была Коммунистическим манифестом, хотя сам он всегда был в стороне от политических движений.

Позже песня стала визитной карточкой исполнителя. 26 ноября 1980 года, за 12 дней до убийства Леннона, Imagine" была перевыпущена в Великобритании и заняла первое место в хит-парадах. В клипе на нее Джон играет на фортепиано. Эти съемки стали последними для исполнителя.

В списке 500 величайших песен всех времен по версии журнала Rolling Stone Imagine занимает третье место. Профессиональное американское издание Performing Songwriterв 1981 году назвало Imagine "лучшей композицией всех времен и народов".

[ + – ] Последняя съемка Джона Леннона

Украинские знаменитости в меру своих сил стараются привлекать мировое внимание к ужасам войны в Украине. Они дают благотворительные концерты. Записывают видео и собирают деньги на помощь ВСУ и беженцам. Президент Украины Владимир Зеленский, который каждый день рассказывает о борьбе Украины, даже выступил в онлайн-формате на церемонии награждения премией Grammy.