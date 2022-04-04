Солістка Gо_A заспівала антивоєнний гімн перед грою "Ювентуса" й "Інтера" у Турині (відео)

Під час виконання пісні на трибунах погасили світло, а глядачі увімкнули тисячі ліхтариків.

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Пісня Джона Ленона Imagine, яка є своєрідним антивоєнним гімном, прозвучала перед грою 31-го туру Серії А між "Ювентусом" та "Інтером" на стадіоні в Турині (Італія). Її виконали солістка гурту Go_A Катерина Павленко й італійська співачка Gaia. Відповідне відео з'явилось на офіційній сторінці учасників "Євробачення".

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"Виконання цієї пісні перед багатомільйонною аудиторією мало на меті вкотре привернути увагу всього світу до війни в Україні та закликати всіх об'єднатися для досягнення миру. Наша сила — в єдності! Дякуємо всім за неймовірну підтримку! Разом переможемо!" — йдеться у підписі до відео.

Співачки вийшли на стадіон у білому одязі, тримаючись за руки, і в кожної з них на зап'ясті була стрічка у кольорах українського прапора. Вони співали просто на газоні, а футболісти стояли на задньому плані.

Коли звучала композиція, світло на трибунах вимкнули, а глядачі увімкнули ліхтарики на телефонах.

Центральний матч туру чемпіонату Італії завершився перемогою "Інтера" з рахунком 1:0.

Пісня "Imagine" ("Уявіть собі") увійшла до однойменного альбому Джона Леннона 1971 року. У ній він розповів своє бачення того, яким має бути світ. За його словами, композиція була Комуністичним маніфестом, хоча сам він завжди був осторонь політичних рухів.

Пізніше пісня стала візитівкою виконавця. 26 листопада 1980 року, за 12 днів до вбивства Леннона, "Imagine" була перевипущена у Великій Британії і посіла перше місце у хіт-парадах. У кліпі на неї Джон грає на фортепіано. Ці зйомки стали останніми для виконавця.

У списку 500 найбільших пісень всіх часів за версією журналу Rolling Stone Imagine посідає третє місце. Професійне американське видання Performing Songwriter у 1981 назвало Imagine "найкращою композицією всіх часів і народів".

[ + – ] Остання зйомка Джона Леннона

Українські знаменитості в міру своїх сил намагаються привертати світову увагу до жахів війни в Україні. Вони дають благодійні концерти. Записують відео та збирають гроші на допомогу ЗСУ та біженцям. Президент України Володимир Зеленський, який щодня розповідає про боротьбу України, навіть виступив в онлайн-форматі на церемонії нагородження премією Grammy.