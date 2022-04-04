"Підтримайте Україну": Володимир Зеленський виступив на премії Grammy (відео)

Президент розповів, що мріє, щоб українські міста були живими та вільними, як учасники премії на сцені.

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Президент України Володимир Зеленський у ніч на понеділок виступив із відеозверненням на щорічній музичній премії Grammy, яка відбулася у Лас-Вегасі. Він закликав глядачів не мовчати та говорити правду про війну, яку розв'язала Росія проти України, а також розповів, що українські музиканти зараз носять бронежилети замість смокінгів і співають для поранених у шпиталі. Відповідне відео було опубліковано на YouTube-каналі "The Independent".

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Зеленський говорив англійською, а його звернення тривало приблизно 1 хвилину. Він також розповів про 400 поранених і 153 убитих через війну дітей.

"І ми ніколи не побачимо, як вони малюють. Наші батьки щасливі прокинутися вранці у бомбосховищах. Тому що живі", — сказав президент України.

Володимир Зеленський заявив, що зараз Україна захищає "свободу жити, любити, звучати на нашій землі" та закликав підтримати Україну будь-яким способом, але не тишею.

"І тоді настане мир. Для всіх семи наших зруйнованих війною міст — Чернігова, Харкова, Волновахи, Маріуполя та інших — вони вже легенди. Але я мрію, щоб вони були живими та вільними. Вільними, як ви на сцені Grammy", — додав Зеленський.

Після його виступу на сцену вийшов співак Джон Ледженд і виконав пісню "Free", присвячену Україні.

Нагадаємо, 27 березня американський актор Шон Пенн закликав дати Володимиру Зеленському виступити на кінопремії "Оскар". Він вимагав американську кіноакадемію схаменутися і підтримати Україну. Проте український президент не виступив на заході з невідомих причин.