"Поддержите Украину": Владимир Зеленский выступил на премии Grammy (видео)

Президент рассказал, что мечтает, чтобы украинские города были живыми и свободными, как участники премии на сцене.

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Президент Украины Владимир Зеленский в ночь на понедельник выступил с видеообращением на ежегодной музыкальной премии Grammy, которая прошла в Лас-Вегасе. Он призвал зрителей не молчать и говорить правду о войне, которую развязала Россия против Украины, а также рассказал, что украинские музыканты сейчас носят бронежилеты вместо смокингов и поют для раненых в госпитале. Соответсвующее видео было опубликовано на YouTube-канале "The Independent".

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Зеленский говорил на английском языке, а его обращение заняло около 1 минуты. Он также рассказал о 400 раненых и 153 убитых из-за войны детей.

"И мы никогда не увидим, как они рисуют. Наши родители счастливы проснуться утром в бомбоубежищах. Потому что живы.", — сказал президент Украины.

Владимир Зеленский заявил, что сейчас Украина защищает "свободу жить, любить, звучать на нашей земле" и призвал поддержать Украину любым способом, но не тишиной.

"И тогда наступит мир. Всем нашим разрушенным войной городам – Чернигову, Харькову, Волновахе, Мариуполю и другим – они уже легенды. Но я мечтаю, чтобы они были живыми и свободными. Свободными, как вы на сцене Grammy", — добавил Зеленский.

После его выступления на сцену вышел певец Джон Леджен и исполнил песню "Free", посвященную Украине.

Напомним, 27 марта американский актер Шон Пенн призвал дать Владимиру Зеленскому выступить на кинопремии "Оскар". Он потребовал американскую киноакадемию одуматься и поддержать Украину. Однако украинский президент не выступил на мероприятии по неизвестным причинам.