Стартовали съемки третьего сезона "Ведьмака": первое фото

Когда зрители увидят новый сезон сериала, на данный момент неизвестно.

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Американо-польский фэнтезийный телесериал "Ведьмак", снятый по мотивам одноименной серии романов Анджея Сапковского, получаит продолжение, поскольку стартовали съемки третьего сезона проекта, сообщает Netflix. В Twitter стримингового сервиса опубликовано первое фото со съемок.

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"Наша семья снова вместе. #TheWitcher Season 3 официально находится в производстве!", – говорится в подписи. На снимке спиной к фотографу сидят в заснеженном поле Геральт из Ривии (Генри Кавилл), Цири (Фрейя Аллен) и Йеннифер (Аня Чалотра).

[ + – ] Кадр со съемок третьей части "Ведьмака" Фото: The Witcher/Twitter

Несмотря на то, что фотография не слишком много говорит о новом сезоне, очевидно, что производство нового сезона идет полным ходом, а шоу возвращается.

Помимо кадра со съемочного процесса Netflix раскрыл и детали новых приключений.

"Пока монархи, маги и звери континента соревнуются за ее поимку, Геральт уводит Цири из Центры в подполье, решив защитить свою недавно воссоединившуюся семью от тех, кто угрожает ее уничтожить. Доверив магическое обучение Цири, Йеннифэр ведет их в защищенную крепость Аретузы, где она надеется узнать больше о неиспользованных силах девушки. Вместо этого они обнаруживают, что оказались на поле битвы политической коррупции, темной магии и предательства. Они должны дать отпор, поставить все на кон – или рискуют навсегда потерять друг друга".

[ + – ] Краткое содержание третьего сезона сериала Фото: The Witcher/Twitter

Когда зрители увидят новый сезон "Ведьмака", пока неизвестно. Первый сезон вышел на экраны в 2019 году, а второй – в 2021-м, поскольку его производство несколько раз откладывалось из-за эпидемии коронавируса.

Напомним, компания CD Projekt Red, занимающаяся разработкой компьютерных игр ("Ведьмак" и Cyberpunk 2077), в знак солидарности с Украиной пожертвует 1 млн злотых ($241 908 по курсу НБУ — ред.) на благотворительность.