Стартували зйомки третього сезону "Відьмака": перше фото

Коли глядачі побачать новий сезон серіалу, наразі невідомо.

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Американо-польський фентезійний телесеріал "Відьмак", знятий за мотивами однойменної серії романів Анджея Сапковського, отримає продовження, оскільки стартували зйомки третього сезону проєкту, повідомляє Netflix. У Twitter стримінгового сервісу надруковано перше фото зі зйомок.

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"Наша сім'я знову разом. #TheWitcher Season 3 офіційно перебуває у виробництві!" — йдеться в підписі. На знімку спиною до фотографа сидять у засніженому полі Геральт із Рівії (Генрі Кавіл), Цирі (Фрейя Аллен) і Єнніфер (Аня Чалотра).

[ + – ] Кадр зі зйомок третьої частини "Відьмака" Фото: The Witcher/Twitter

Незважаючи на те, що фотографія не надто багато говорить про новий сезон, очевидно, що виробництво нового сезону йде повним ходом, а шоу повертається.

Крім кадру зі знімального процесу, Netflix розкрив і деталі нових пригод.

"Поки монархи, маги та звірі континенту змагаються за її затримання, Геральт веде Цирі з Центри в підпілля, вирішивши захистити свою сім'ю, яка нещодавно возз'єдналася, від тих, хто погрожує її знищити. Довіривши магічне навчання Цирі, Єнніфер веде їх у захищену фортецю Аретузи, де вона сподівається дізнатися більше про невикористані сили дівчини. Натомість вони виявляють, що опинилися на полі битви політичної корупції, темної магії та зради. Вони мають дати відсіч, поставити все на кон – або ризикують назавжди втратити одне одного".

[ + – ] Короткий зміст третього сезону серіалу Фото: The Witcher/Twitter

Коли глядачі побачать новий сезон "Відьмака", наразі невідомо. Перший сезон вийшов на екрани 2019 року, а другий – 2021-го, оскільки його виробництво кілька разів відкладалося через епідемію коронавірусу.

Нагадаємо, компанія CD Projekt Red, яка займається розробкою комп'ютерних ігор ("Відьмак" і Cyberpunk 2077), на знак солідарності з Україною пожертвує 1 млн злотих ($241 908 за курсом НБУ — ред.) на благодійність.