Звезда сериала "Доктор Хаус" Хью Лори изменился до неузнаваемости (фото)

Знаменитого актера едва узнали даже самые преданные поклонники, поскольку с густой бородой он выглядит куда старше своего возраста.

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62-летний британский актер Хью Лори, который сейчас очень редко появляется на публике, попал в объективы папарацци во время прогулки с собакой. Фото знаменитости немало удивили его поклонников, поскольку на них исполнитель роли доктора Хауса выглядит постаревшим и несколько неопрятным, сообщает Daily Mail.

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На прогулке с собакой Лори был в темно-синем джемпере, темных спортивных брюках и кроссовках, а на голове у него красовалась вязаная шапка с геометрическим рисунком. Но больше всего обращала на себя внимание густая борода с сединой, которая визуально прибавила актеру несколько лет возраста.

[ + – ] Хью Лори на прогулке с собакой Фото: Denis Ranneft/Twitter

Вскоре на экраны выходит новый мини-сериал с участием Лори под названием "Почему они не спросили Эванс?". Трехсерийный детектив основан на культовом одноименном романе 1934 года Агаты Кристи.

Сюжет рассказывает о сыне викария Бобби Джексоне, которого играет Уилл Поултер, и его предприимчивой подруге, светской львице леди Фрэнсис Дервент, расследующих убийство.

В фильме зрители увидят и таких звезд как Эмму Томпсон и Джима Бродбента, сыгравших аристократов лорда и леди Марчем, родителей леди Фрэнсис.

Хью Лори досталась роль психолога доктора Джеймса Николсона. Кроме того, он также является режиссером проекта.

"Я любил эту книгу, как остроконечную, и люблю до сих пор. Волосы на затылке еще не приросли должным образом с тех пор, как я впервые постиг красоту сущностной тайны. С тех пор я все глубже и глубже влюбляюсь в персонажей и чувствую огромную честь, что мне дали возможность пересказать их историю в такой форме", – говорил он, пообещав приложить все усилия для создания по-настоящему захватывающего фильма.

Напомним, о том, что Лори экранизирует роман Агаты Кристи, стало известно в прошлом году.