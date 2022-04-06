Зірка серіалу "Доктор Хаус" Г'ю Лорі змінився до невпізнання (фото)

Знаменитого актора ледь впізнали навіть найвідданіші шанувальники, оскільки з густою бородою він виглядає набагато старшим за свій вік.

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62-річний британський актор Г'ю Лорі, який зараз дуже рідко з'являється на публіці, потрапив в об'єктиви папараці під час прогулянки із собакою. Фото знаменитості чимало здивували його шанувальників, оскільки на них виконавець ролі доктора Хауса виглядає старим і дещо неохайним, повідомляє Daily Mail.

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На прогулянці із собакою Лорі був у темно-синьому джемпері, темних спортивних штанах і кросівках, а на голові в нього красувалася в'язана шапка з геометричним малюнком. Але найбільше звертала на себе увагу густа борода із сивиною, яка візуально додала актору кілька років віку.

[ + – ] Г'ю Лорі на прогулянці із собакою Фото: Denis Ranneft/Twitter

Незабаром на екрани виходить новий мінісеріал за участю Лорі під назвою "Чому вони не спитали Еванс?". Трисерійний детектив заснований на культовому однойменному романі 1934 Агати Крісті.

Сюжет розповідає про сина вікарія Боббі Джексона, якого грає Вілл Поултер, і його заповзятливу подругу, світську левицю леді Френсіс Дервент, які розслідують вбивство.

У фільмі глядачі побачать і таких зірок як Емма Томпсон і Джим Бродбент, котрі зіграли аристократів лорда та леді Марчем, батьків леді Френсіс.

Г'ю Лорі дісталася роль психолога професора Джеймса Ніколсона. Крім того, він є режисером проєкту.

"Я любив цю книгу, як гостру, і люблю досі. Волосся на потилиці ще не приросло належно з того часу, як я вперше збагнув красу сутнісної таємниці. З тих пір я все глибше і глибше закохуюсь у персонажів і відчуваю величезну честь, що мені дали можливість переказати їхню історію в такій формі", — говорив він, пообіцявши докласти всіх зусиль для створення по-справжньому захопливого фільму.

Нагадаємо, про те, що Лорі екранізує роман Агати Крісті, стало відомо минулого року.