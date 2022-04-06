"Наш ответ санкциям": российские селебрити уничтожают на камеру сумки Chanel (видео)

Таким образом знаменитости протестуют против "русофобии" бренда, который запретил продавать свои изделия россиянам.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

После того, как люксовые бренды ушли с российского рынка из-за санкций, наложенных на РФ после вторжения в Украину, модели, блогеры и прочие селебрити запустили флешмоб #ByeByeChanel по уничтожению сумок Chanel. Таким образом они протестуют против русофобии и запрета модных домов покупать гражданам РФ их продукцию.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

Так, 28-летняя телеведущая, пиар-агент и актриса Марина Ермошкина, выразила возмущение своим 300 тыс. подписчиков в соцсети тем, что в зарубежных магазинах Chanel российских женщин просят подписать обязательство, что они не будут носить или демонстрировать бренд в РФ.

""Ни одна вещь или бренд не стоит моей любви к родине и самоуважения. Я против русофобии, и я против брендов, поддерживающих русофобию. Если владеть Chanel означает продать мою Родину, то мне не нужна Chanel. Для нас, русских женщин, наличие Chanel не имеет значения. Именно мы были лицом этого бренда. Мы с детства мечтали купить эту сумку. Но никакая сумка или что-либо еще не выше моей любви к родине или моего самоуважения. Chanel – это просто аксессуар, который в какой-то момент решил унизить моих соотечественников и дискриминировать по национальности. Я не потерплю этого", – заявила она, разрезав сумочку промышленными ножницами.

39-летняя диджей Катя Гусева, у которой 587 тыс. подписчиков в Instagram, солидарна с Ермошкиной:

"Я говорю "нет" Chanel. Они заставляют меня подписать унизительный документ, заставляя отказаться от Родины в пользу их бренда. Я против русофобии и против разделения по национальному признаку. Чтобы показать вам, что я настроена серьезно, я просто разрежу эту сумку. Мне это больше не нужно. До свидания, Chanel. Мы, русские женщины, прекрасны, несмотря на то, что у нас есть Chanel – мы это знаем, это знает Chanel, это знает весь мир", – написала она, прежде, чем уничтожить сумку.

42-летняя модель и бизнес-леди Виктория Боня с девятимиллионной аудиторией в соцсетях заявила по-английски:

"Должна сказать, если Chanel House не уважает своих клиентов, то почему мы должны уважать Chanel? Пока-пока". Затем она ножницами покромсала дорогой аксессуар.

Своих соотечественниц поддержала блогер и путешественница Шарли Прокопиф:

"Я русская, живу в Европе и отказываюсь носить Chanel".

[ + – ] Шарли Прокопиф Фото: соцсети

В свою очередь немало подписчиков в комментариях к видео задались вопросами, почему знаменитостей не беспокоят украинские смерти, вызванные Путиным, посылающим русских солдат на убой, как пушечное мясо? Трюк с ножницами пользователи называют "детским":

"Если бы я руководил Chanel, я бы спокойно праздновал уход таких клиентов", "Почему бы им не начать соревнование по продаже своих аксессуаров Chanel в пользу детей и беженцев или того, что им ближе всего?", "Смешно. Продай сумки и поделись деньгами, они столько стоят… зачем такая шумиха", "Эти красотки раздувают рекламу, разрезая свои сумки Chanel в знак протеста против идиотской политики бренда. Откровенно говоря, так же глупо, как просить их подписать какие-то бумаги в Дубае… Это похоже на хорошо организованную, срежиссированную акцию".

Напомним, флэшмоб начался после того, как дизайнер Лиза Литвин сообщила о том, что в Дубае при покупке сумки Chanel ее попросили подписать документ, что она не будет носить ее в России. Таким образом модный дом выступает против войны в Украине, развязанной РФ.