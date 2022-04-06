"Наша відповідь санкціям": російські селебриті знищують на камеру сумки Chanel (відео)

Так знаменитості протестують проти "русофобії" бренду, який заборонив продавати свої вироби росіянам.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Після того, як люксові бренди пішли з російського ринку через санкції, накладені на РФ після вторгнення в Україну, моделі, блогери й інші селебріти запустили флешмоб #ByeByeChanel зі знищення сумок Chanel. Так вони протестують проти русофобії та заборони модних домів купувати громадянам РФ їхню продукцію.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

28-річна телеведуча, піар-агентка й актриса Марина Єрмошкіна, висловила обурення своїм 300 тис. підписникам у соцмережі тим, що в закордонних магазинах Chanel російських жінок просять підписати зобов'язання, що вони не носитимуть або демонструватимуть бренд у РФ.

"Жодна річ чи бренд не вартий моєї любові до батьківщини та самоповаги. Я проти русофобії, і я проти брендів, які підтримують русофобію. Якщо володіти Chanel означає продати мою Батьківщину, мені не потрібна Chanel. Для нас, російських жінок, наявність Chanel не має значення. Саме ми були обличчям цього бренду. Ми змалку мріяли купити цю сумку. Але ніяка сумка або щось ще не вище за мою любов до батьківщини чи мою самоповагу. Chanel – це просто аксесуар, який у якийсь момент вирішив принизити моїх співвітчизників і дискримінувати за національністю. Я не потерплю цього", — заявила вона, розрізавши сумочку промисловими ножицями.

39-річна діджейка Катя Гусєва, яка має 587 тис. підписників у Instagram, солідарна з Єрмошкіною:

"Я говорю "ні" Chanel. Вони змушують мене підписати принизливий документ, змушуючи відмовитися від Батьківщини на користь їхнього бренду. Я проти русофобії та проти поділу за національною ознакою. Щоб показати вам, що я налаштована серйозно, я просто розріжу цю сумку. Мені це більше не потрібно. До побачення, Chanel. Ми, російські жінки, прекрасні, незважаючи на те, що в нас є Chanel, — ми це знаємо, це знає Chanel, це знає весь світ", — написала вона, перш ніж знищити сумку.

42-річна модель і бізнес-леді Вікторія Боня з дев'ятимільйонною аудиторією в соцмережах заявила по-англійськи:

"Маю сказати, якщо Chanel House не поважає своїх клієнтів, то чому ми повинні поважати Chanel? Бувайте". Потім вона ножицями пошматувала дорогий аксесуар.

Своїх співвітчизниць підтримала блогерка та мандрівниця Шарлі Прокопіф:

"Я росіянка, живу в Європі та відмовляюся носити Chanel".

[ + – ] Шарлі Прокопіф Фото: соцсети

У свою чергу чимало підписники в коментарях до відео запитали, чому знаменитостей не турбують українські смерті, викликані Путіним, який посилає російських солдатів на забій, як гарматне м'ясо? Трюк із ножицями користувачі називають "дитячим":

"Якби я керував Chanel, я б спокійно святкував відхід таких клієнтів", "Чому б їм не почати змагання з продажу своїх аксесуарів Chanel на користь дітей і біженців або того, що їм найближче?", "Смішно. Продай сумки та поділись грошима, вони стільки коштують… навіщо такий галас", "Ці красуні роздмухують рекламу, розрізаючи свої сумки Chanel на знак протесту проти ідіотської політики бренду. Відверто кажучи, так само безглуздо, як просити їх підписати якісь папери в Дубаї… Це схоже на добре організовану, зрежисовану акцію".

Нагадаємо, флешмоб розпочався після того, як дизайнерка Ліза Литвин повідомила про те, що в Дубаї при покупці сумки Chanel її попросили підписати документ, що вона не носитиме її в Росії. Так модний дім виступає проти війни в Україні, розв'язаної РФ.