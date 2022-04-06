В Нидерландах задержали 14 российских яхт

12 из них только строятся на местных верфях

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Нидерланды заблокировали 14 яхт, принадлежащих российским гражданам, в свзяи с санкциями ЕС. Кому принадлежат яхты – не сообщается, но известно, что 12 из них еще строятся, и находятся на верфях. Об этом сообщает Reuters.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

В письме правительства к депутатам парламента сказано, что на заморских территориях страны, в том числе и на островах Сен-Мартен в Карибском бассейне, "нет суперяхт". 12 российских яхт на стадии постройки – заблокированы и еще две, владельцы которых не называются, — находятся на ремонте.

"В отношении одной из этих яхт выясняется связь с лицом, внесенным в санкционные списки ЕС", — говорится в сообщении.

По оценкам правительства, 27 миллиардов евро российских активов находятся на балансах зарегистрированных в Нидерландах компаний, из которых около 20 миллиардов евро принадлежат подставным компаниям, не имеющим физического присутствия в стране. Также в документе содержится обновленная информация о финансовых активах, в которой говорится, что 516 миллионов евро в активах и 155 миллионов евро в транзакциях были заморожены, что "немного больше, чем на прошлой неделе".

Напомним, яхтостроение является важной сферой экономики Нидерландов. Совокупная выручка основных судостроительных компаний страны Heesen, Feadship, Damen Shipyards и Oceanco в 2020 году составила 1,5 миллиардов евро, по данным Торговой палаты.

В марте два российских члена наблюдательного совета Heesen Yachts ушли в отставку. Heesen принадлежит кипрской Morcell Ltd., инвестиционной компании миллиардера Лукойла (LKOH.MM) президента Вагита Алекперова, который не находится в санкционных списках.

Напомним, на днях стало известно, что российский миллиардер Роман Абрамович попросил в долг у своих американских друзей хотя бы миллион долларов. Ему нечем платить своему персоналу, в том числе и командам своих суперяхт. В неделю Роман ранее тратил 750 тысяч долларов на зарплаты, сейчас его счета заморожены.