У Нідерландах затримали 14 російських яхт

12 із них тільки будуються на місцевих верфях.

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Нідерланди заблокували 14 яхт, що належать російським громадянам, у зв'язку із санкціями ЄС. Кому належать яхти – не повідомляється, але відомо, що 12 із них ще будуються та перебувають на верфях. Про це повідомляє Reuters.

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У листі уряду до депутатів парламенту сказано, що на заморських територіях країни, зокрема й на островах Сен-Мартен у Карибському басейні, немає супер'яхт. 12 російських яхт на стадії будівництва — заблоковані, і ще дві, власників яких не називають, перебувають на ремонті.

"Щодо однієї з цих яхт з'ясовується зв'язок із особою, внесеною до списків санкцій ЄС", — ідеться в повідомленні.

За оцінками уряду, 27 мільярдів євро російських активів перебувають на балансах зареєстрованих у Нідерландах компаній, із яких близько 20 мільярдів євро належать підставним компаніям, які не мають фізичної присутності в країні. Також у документі міститься оновлена інформація про фінансові активи, у якій ідеться про те, що 516 мільйонів євро в активах і 155 мільйонів євро в транзакціях було заморожено, що "трохи більше, ніж минулого тижня".

Нагадаємо, яхтобудування є важливою сферою економіки Нідерландів. Сукупний виторг основних суднобудівних компаній країни Heesen, Feadship, Damen Shipyards і Oceanco у 2020 році склав 1,5 мільярда євро за даними Торгової палати.

У березні два російські члени наглядової ради Heesen Yachts пішли у відставку. Heesen належить кіпрській Morcell Ltd., інвестиційній компанії мільярдера "Лукойла" (LKOH.MM) президента Вагіта Алекперова, який не перебуває в списках санкцій.

Нагадаємо, днями стало відомо, що російський мільярдер Роман Абрамович попросив у борг у своїх американських друзів хоча б мільйон доларів. Йому нема чим платити своєму персоналу, у тому числі й командам своїх супер'яхт. Тижнем раніше Роман витрачав 750 тисяч доларів на зарплати, зараз його рахунки заморожені.