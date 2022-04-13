Главные праздники апреля 2022. В чем разница между Пасхой и днем Песаха

Совсем скоро христиане отметят Пасху, а евреи — праздник Песах. Разбираемся, чем отличаются два важных для религиозного мира события и чем они похожи.

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Песах — еврейская Пасха?

Песах — один из древнейших еврейских праздников. Он связан с важным событием для еврейского народа, описанным в Торе как великий исход евреев из египетского рабства, который считается началом истории еврейского народа.

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Пасха — день, в который христиане празднуют чудесное воскрешением Христа. Иисуса казнили в день Песаха, а воскрес он, согласно Евангелиям, в день после субботы — то есть в воскресенье.

Когда отмечают

Песах отмечают каждое 14 число месяца нисана еврейского календаря и празднуют семь дней в Израиле, восемь — за его пределами. В 2022 году Песах пройдет с 15 по 23 апреля.

Пасху отмечают каждое первое воскресенье после полнолуния, наступающего не ранее дня условного весеннего равноденствия 21 марта. Католики в 2022 году отмечают Пасху 17 апреля, православные — 24 апреля.

Особенности праздников

Песах

Перед началом праздника в доме устраивают генеральную уборку и избавляются от хамеца. Хамец — это еда или напитки, в процессе приготовления которых произошел процесс брожения. Найденный в доме хамец сжигают.

Также перед началом праздника принято собирать "меот хиттим" — муку для мацы (пресных бездрожжевых лепешек), которую потом раздадут беднякам.

Маца символизирует хлеб, который евреи взяли тайком, когда бежали из Египта.

[ + – ] Маца - пресные лепешки.

В первый день Песаха в синагогах проводят торжественное богослужение. Вечером семьи собираются на вечернюю трапезу, которую называют седер, где читают историю исхода евреев из Египта.

На стол обязательно ставят кусок зажаренной бараньей или куриной ноги — символ жертвенного ягненка, мацу и горькую зелень, которая символизирует горечь рабства, харосет — смесь из фиников, орехов, вина и тертых яблок. По цвету это блюдо напоминает глину, из которой евреи делали кирпичи, когда были в рабстве.

[ + – ] Харосет — смесь из фиников, орехов, вина и тертых яблок.

Во время трапезы все выпивают четыре бокала виноградного вина или сока — в честь четыре чаш, упоминаемых в Торе.

Трапезу заканчивают словами: "В будущем году – в Иерусалиме!"

Следующий день после седера для религиозных людей — день молитв и отдыха. Любая работа запрещена. Для светских евреев это выходной, который принято проводить в кругу семьи.

Затем следуют пять дней-полупраздников, когда некоторые учреждения закрыты, а некоторые работают в режиме сокращенного дня.

В последний день Песаха в синагогах поминают погибших, вспоминая переход евреев через Красное море.

Пасха

У православных и католиков отличаются традиции празднования.

Перед Пасхой православные христиане соблюдают строгий Великий пост, который длится семь недель.

Символы праздника — крашенные яйца, сдобные и творожные куличи. Яйца в классической интерпретации красят в красный цвет, символизирующей жертву Христа, который своею кровью дал жизнь людям. Куличи, покрытые белой глазурью, символизируют возрождение от смерти к новой жизни.

Ночью в канун Пасхи с субботы на воскресенье проходит церковная служба. В полночь священник с прихожанами обходят вокруг храма крестным ходом под колокольный звон, что символизирует шествие церкви навстречу воскресшему Спасителю.

После службы семьи собираются за столом, бьют яйца со словами "Христос Воскрес". На стол ставят мясные блюда.

У православных христиан праздник длится семь дней. Неделя после Пасхи называется Светлой седмицей.

Католики

Католической Пасхе, как и православной, предшествует Страстная неделя как напоминание о страданиях Христа.

В канун Воскренения Христова — вечер Великой Субботы — в храмах совершается Навечерие Пасхи. Оно начинается с Литургии Света, когда перед храмом разводится костер, от которого священнослужитель зажигает пасхал (большую пасхальную свечу). С ней он входит в храм, где потушены свечи, провозглашает известие о воскрешении Иисуса, после чего прихожане тоже могут зажечь свечи.

[ + – ] Навечерие Пасхи

Главный символ праздника — крашеные яйца. Считается, что их приносит пасхальный кролик, который тоже является символом праздника. Католики украшают дома фигурками кролика, выпекают их из теста и дарят друг другу.

[ + – ] Пасхальный кролик - символ католической Пасхи

Вечером семьи собираются за праздничным ужином. На столе обязательно индейка или курица.

Католики празднуют Пасху два дня.

Как писал ранее Фокус, модный итальянский дом Dolce & Gabbana оказался в центре скандала из-за сувенирных пасхальные яиц в красочной упаковке, напоминающей кокошник.