Головні свята квітня 2022 року. У чому різниця між Великоднем і днем Песаха

Незабаром християни відзначать Великдень, а євреї — свято Песах. Розбираємось, чим відрізняються дві важливі для релігійного світу події та чим вони схожі.

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Песах — єврейський Великдень?

Песах — одне з найдавніших єврейських свят. Він пов'язаний із важливою подією для єврейського народу, описаною в Торі як великий вихід євреїв із єгипетського рабства, який вважається початком історії єврейського народу.

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Великдень — день, коли християни святкують чудове воскресіння Христа. Ісуса стратили в день Песаха, а воскрес він, згідно з Євангеліями, у день після суботи — тобто в неділю.

Коли відзначають

Песах відзначають кожне 14 число місяця нісана єврейського календаря та святкують сім днів в Ізраїлі, вісім – за його межами. 2022 року Песах пройде з 15 по 23 квітня.

Великдень відзначають кожної першої неділі після повного місяця, що настає не раніше дня умовного весняного рівнодення 21 березня. Католики у 2022 році відзначають Великдень 17 квітня, православні – 24 квітня.

Особливості свят

Песах

Перед початком свята в будинку влаштовують генеральне прибирання та позбавляються хамця. Хамець – це їжа чи напої, у процесі приготування яких відбувся процес бродіння. Знайдений у хаті хамець спалюють.

Також перед початком свята прийнято збирати "меот хіттім" — борошно для маци (прісних бездріжджових коржиків), яке потім роздадуть біднякам.

Маца символізує хліб, який євреї взяли потай, коли тікали з Єгипту.

[ + – ] Маца — прісні коржики

Першого дня Песаха в синагогах проводять урочисте богослужіння. Увечері сім'ї збираються на вечірню трапезу, яку називають седер, де читають історію виходу євреїв із Єгипту.

На стіл обов'язково ставлять шматок засмаженої баранячої чи курячої ноги – символ жертовного ягняти, мацу та гірку зелень, що символізує гіркоту рабства, харосет – суміш із фініків, горіхів, вина та тертих яблук. За кольором ця страва нагадує глину, з якої євреї робили цеглу, коли були в рабстві.

[ + – ] Харосет — суміш із фініків, горіхів, вина та тертих яблук.

Під час трапези всі випивають чотири келихи виноградного вина чи соку — на честь чотирьох чаш, що згадуються в Торі.

Трапезу закінчують словами: "Наступного року – в Єрусалимі!"

Наступний день після седеру для релігійних людей – день молитов і відпочинку. Будь-яку роботу заборонено. Для світських євреїв це вихідний, який прийнято проводити в родинному колі.

Потім ідуть п'ять днів-напів свят, коли деякі установи закриті, а деякі працюють у режимі скороченого дня.

В останній день Песаха в синагогах поминають загиблих, згадуючи перехід євреїв через Червоне море.

Великдень

У православних і католиків відрізняються традиції святкування.

Перед Великоднем православні християни дотримуються суворого Великого посту, який триває сім тижнів.

Символи свята — фарбовані яйця, здобні та сирні паски. Яйця в класичній інтерпретації фарбують у червоний колір, що символізує жертву Христа, який своєю кров'ю дав життя людям. Паски, вкриті білою глазур'ю, символізують відродження від смерті до нового життя.

Уночі напередодні Великодня із суботи на неділю відбувається церковна служба. Опівночі священик із парафіянами обходять навколо храму хресною ходою під дзвін, що символізує ходу церкви назустріч воскреслому Спасителю.

Після служби сім'ї збираються за столом, б'ють яйцями зі словами "Христос Воскрес". На стіл ставлять м'ясні страви.

У православних християн свято триває сім днів. Тиждень після Великодня називається Світлою седмицею.

Католики

Католицькому Великодню, як і православному, передує Страсний тиждень як нагадування про страждання Христа.

Напередодні Воскресіння Христового — вечір Великої Суботи — у храмах звершується Вечір Пасхи. Він починається з Літургії Світла, коли перед храмом розводять багаття, від якого священнослужитель запалює пасхал (велику пасхальну свічку). З нею він входить у храм, де свічки погашені, проголошує звістку про воскресіння Ісуса, після чого парафіяни також можуть запалити свічки.

[ + – ] Вечір Пасхи

Головний символ свята – фарбовані яйця. Вважається, що їх приносить великодні кролики, які теж є символом свята. Католики прикрашають удома фігурками кролика, випікають їх із тіста й дарують одне одному.

[ + – ] Пасхальний кролик – символ католицького Великодня

Увечері сім'ї збираються за святковою вечерею. На столі обов'язково індичка чи курка.

Католики святкують Великдень два дні.

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