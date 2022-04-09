В Нидерландах вывели новый сорт тюльпанов в цветах украинского флага

Новый сорт цветов в сине-желтых тонах назвали "Тюльпан "Украина".

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В Нидерландах в поддержку Украины вывели новый сорт тюльпанов, лепестки которых окрашены в синие и желтые тона — цвета украинского государственного флага. Фото появилось в соцсетях.

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"Особые тюльпаны на выставке тюльпанов в Кекенхофе этим утром под названием Tulipa Ukraine" — подписали фото в аккаунте голландских тюльпанов.

Сорт назвали "Тюльпан Украина" ("Tulipa Ukraine"). Выглядят цветочки очень необычно и трогательно. Как долго селикционером пришлось трудиться, чтобы вывести тюльпаны такого окраса, неизвестно.

Как писал ранее Фокус, Украину поддерживают со всем мире. Недавно шотландская компания Great Scot создала уникальный тартан, используя цвета шотландского и украинского флагов, как символ солидарности Шотландии с народом Украины.