У Нідерландах вивели новий сорт тюльпанів у кольорах українського прапора

Новий сорт квітів у синьо-жовтих тонах назвали "Тюльпаном "Україна".

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У Нідерландах на підтримку України вивели новий сорт тюльпанів, пелюстки яких забарвлені в сині та жовті тони – кольори українського державного прапора. Фото з'явилося в соцмережах.

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"Особливі тюльпани на виставці тюльпанів у Кекенгофі цього ранку під назвою Tulipa Ukraine", — підписали фото в акаунті голландських тюльпанів.

Сорт назвали "Тюльпан Україна" ("Tulipa Ukraine"). Квіти мають дуже незвичний і зворушливий вигляд. Як довго селікціонерам довелося трудитися, щоби вивести тюльпани такого забарвлення, невідомо.

Як писав раніше Фокус, Україну підтримують у всьому світі. Нещодавно шотландська компанія Great Scot створила унікальний тартан, використовуючи кольори шотландського й українського прапорів як символ солідарності Шотландії з народом України.