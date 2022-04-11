Jerry Heil посвятила новый трек Зеленскому, Киму и Арестовичу

Певица, которая сейчас ездит по Европе с благотворительными концертами в поддержку Украины, выпустила новый клип, вдохновленный стендапом Верки Сердючки

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Украинская певица Jerry Heil (настоящее имя Яна Шемаева) выпустила новый трек, вдохновленный стендапом Верки Сердючки. Песню артистка посвятила "современным козакам": президенту Украины Владимиру Зеленскому, главе Николаевской ОВА Виталию Киму и советнику главы Офиса президента Алексею Арестовичу.

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Трек с названием ''Jerry Heil feat. ВЕРКА СЕРДЮЧКА" всегда был моей мечтой, но и подумать не могла, что сделаю это во время войны! Видео "Геть з України" матери украинского стендапа Верки Сердючки вдохновило меня взять этот фрагмент за сэмпл и создать песню во славу современным козакам", — написала певица.

[ + – ] Новый трек Jerry Heil

Напомним, ранее Яна перепела свой самый известный трек "Охрана, отмена" во время благотворительного концерта в Польше. Вместо ставшего вирусным припева артистка поет "Сирена, отмена". А слова "Я не Лена, я Яна" стали ответом Владимиру Путину на его "урок истории Украины, созданной Лениным".