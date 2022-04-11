Jerry Heil присвятила новий трек Зеленському, Кіму та Арестовичу

Співачка, яка зараз їздить по Європі з благодійними концертами на підтримку України, випустила новий кліп, на який надихнув стендап Вєрки Сердючки

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Українська співачка Jerry Heil (справжнє ім'я Яна Шемаєва) випустила новий трек, на який надихнув стендап Вєрки Сердючки. Пісню артистка присвятила "сучасним козакам": президенту України Володимиру Зеленському, голові Миколаївської ОВА Віталію Кіму та раднику голови Офісу Президента Олексію Арестовичу.

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"Трек під назвою ''Jerry Heil feat. ВЄРКА СЕРДЮЧКА" завжди був моєю мрією, але й подумати не могла, що зроблю це під час війни! Відео "Геть з України" матері українського стендапу Вєрки Сердючки надихнуло мене взяти цей фрагмент за семпл і створити пісню на славу сучасним козакам", — написала співачка.

[ + – ] Новий трек Jerry Heil

Нагадаємо, раніше Яна переспівала свій найвідоміший трек "Охрана, отмєна" під час благодійного концерту в Польщі. Замість приспіву, що став вірусним, артистка співає "Сирена, отмєна". А слова "Я не Лєна, я Яна" стали відповіддю Володимиру Путіну на його "урок історії України, створеної Леніним".