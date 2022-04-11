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Jerry Heil присвятила новий трек Зеленському, Кіму та Арестовичу

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Jerry Heil, яна шемаєва, нова пісня, вєрка сердючка, новий трек
Фото: thejerryheil

Співачка, яка зараз їздить по Європі з благодійними концертами на підтримку України, випустила новий кліп, на який надихнув стендап Вєрки Сердючки

Українська співачка Jerry Heil (справжнє ім'я Яна Шемаєва) випустила новий трек, на який надихнув стендап Вєрки Сердючки. Пісню артистка присвятила "сучасним козакам": президенту України Володимиру Зеленському, голові Миколаївської ОВА Віталію Кіму та раднику голови Офісу Президента Олексію Арестовичу.

"Трек під назвою ''Jerry Heil feat. ВЄРКА СЕРДЮЧКА" завжди був моєю мрією, але й подумати не могла, що зроблю це під час війни! Відео "Геть з України" матері українського стендапу Вєрки Сердючки надихнуло мене взяти цей фрагмент за семпл і створити пісню на славу сучасним козакам", — написала співачка.

Новий трек Jerry Heil

Нагадаємо, раніше Яна переспівала свій найвідоміший трек "Охрана, отмєна" під час благодійного концерту в Польщі. Замість приспіву, що став вірусним, артистка співає "Сирена, отмєна". А слова "Я не Лєна, я Яна" стали відповіддю Володимиру Путіну на його "урок історії України, створеної Леніним".