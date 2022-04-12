Дочь британской королевы показала стильный весенний образ для женщин в возрасте

Костюм спокойного цвета легко дополнить контрастными блузами, сделав образ более ярким.

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Члены британской королевской семьи продолжают совершать зарубежные визиты в рамках празднования Платинового юбилея королевы. Принц Чарльз с супругой, кейт Миддлтон и принц Гарри уже побывали в подобных вояжах, теперь пришла очередь 70-летней принцессы Анны, единственной дочери Елизаветы II, сообщает Daily Mail.

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Она отправилась в Папуа-Новую Гвинею, где в ходе визита посетила Техническую среднюю школу Каритас, католическую школу-интернат для 700 девочек в Порт-Морсби. Принцессе показали кулинарную лабораторию, где ей подарили домашнюю выпечку от учеников, а затем сотрудники провели для нее экскурсию по гимнастическому залу.

Позже в тот же день королевская особа присутствовала на открытии Национального кардиологического диагностического центра в больнице общего профиля Порт-Морсби, где она встретилась с пациентами и открыла мемориальную доску, чтобы отметить это событие.

Еще одной точкой на карте поездок для нее стала деревня Хануабада на окраине Порт-Морсби, где Анна пообщалась с местными жителями.

Дочь королевы, которую в поездке сопровождает ее супруг, вице-адмирал сэр Тимоти Лоуренс, выглядела элегантно в строгом брючном костюме-двойке песочного цвета. Если на момент приезда под него она надела голубую блузу, то позже заменила ее на белый топ. Образ дополнили туфли в тон костюму на невысоком каблуке.

Такой образ, по мнению многих стилистов, идеально подходит для весны, к тому же он является вневременным и одинаково уместно будет смотреться как на молодых женщинах, так и на тех, кто постарше.

Что касается самой королевы, в честь которой в июне в Великобритании запланированы четырехдневные торжественные мероприятия, то, по словам источников, "очень уставшая" королева ограничит свои выступления на Платиновом юбилее "всего несколькими" мероприятиями после борьбы с коронавирусом два месяца назад и продолжающихся проблем с передвижением.

"Это будет очень сложно, и я думаю, что они покажут ее только в нескольких случаях, может быть, на службе в соборе Святого Павла. Это будет очень важно для нее, потому что она христианка. Я не думаю, что мы увидим ее повсюду. Может быть, она поправится достаточно, чтобы сидеть и смотреть на лошадей. Это будет не она, везде. Но если она там, она оценит тот факт, что публика захочет быть там и поддержит ее. Я предполагаю, что помощники обеспокоены тем, что если публика не увидит ее, люди могут подумать, что если ее там нет, нам не стоит идти. Я уверен, что все во дворце надеются, что люди придут, чтобы выразить свое почтение и сказать спасибо за необычайное правление", – отметила королевский биограф Анджела Левин.

Напомним, в феврале этого года королева навсегда уехала из Лондона, поселившись в Виндзорском замке.