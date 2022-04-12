Дочка британської королеви показала стильний весняний образ для жінок у віці

Костюм спокійного кольору легко доповнити контрастними блузами, зробивши образ яскравішим.

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Члени британської королівської сім'ї продовжують здійснювати закордонні візити у межах святкування Платинового ювілею королеви. Принц Чарльз із дружиною, Кейт Міддлтон та принц Гаррі вже побували в таких вояжах, тепер настала черга 70-річної принцеси Анни, єдиної дочки Єлизавети II, повідомляє Daily Mail.

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Вона вирушила до Папуа-Нової Гвінеї, де під час візиту відвідала Технічну середню школу Карітас, католицьку школу-інтернат для 700 дівчаток у Порт-Морсбі. Принцесі показали кулінарну лабораторію, де їй подарували домашню випічку від учнів, а потім співробітники провели для неї екскурсію гімнастичним залом.

Пізніше того ж дня королівська особа була на відкритті Національного кардіологічного діагностичного центру в лікарні загального профілю Порт-Морсбі, де вона зустрілася з пацієнтами та відкрила меморіальну дошку, щоб відсвяткувати цю подію.

Ще однією точкою на карті поїздок для неї стало село Хануабада на околиці Порт-Морсбі, де Анна поспілкувалася з місцевими жителями.

Дочка королеви, яку в поїздці супроводжує її чоловік, віцеадмірал сер Тімоті Лоуренс, виглядала елегантно у строгому брючному костюмі-двійці пісочного кольору. Якщо на момент приїзду під нього вона одягла блакитну блузу, пізніше замінила її на білий топ. Образ доповнили туфлі в тон костюму на невисокому каблуці.

Такий образ, на думку багатьох стилістів, ідеально підходить для весни, до того ж він є позачасовим і однаково доречно виглядатиме як на молодих жінках, так і на старших.

Що стосується самої королеви, на честь якої в червні у Великій Британії заплановані чотириденні урочисті заходи, то, за словами джерел, "дуже втомлена" королева обмежить свої виступи на Платиновому ювілеї "усього декількома" заходами після боротьби з коронавірусом два місяці тому і проблем з пересуванням.

"Це буде дуже складно, і я думаю, що вони покажуть її тільки в декількох випадках, можливо, на службі в соборі Святого Павла. Це буде дуже важливо для неї, тому що вона християнка. Я не думаю, що ми побачимо її всюди. Може бути, вона одужає достатньо, щоб сидіти й дивитися на коней. Це буде не вона, скрізь. Але якщо вона там, вона оцінить той факт, що публіка захоче бути там і підтримає її. Я припускаю, що помічники стурбовані тим, що якщо публіка не побачить її, люди можуть подумати, що якщо її там немає, нам не варто йти. Я впевнена, що всі надіються, що люди прийдуть, щоб виразити свою повагу і подякувати за незвичайне правління", — зазначила королівська біографиня Анджела Левін.

Нагадаємо, в лютому цього року королева назавжди поїхала з Лондона, оселившись у Віндзорському замку.