Идеальное тесто для тонких блинчиков без добавления яиц в Страстную неделю 2022
Во время Великого поста особенно актуальными становятся рецепты любимых блюд без добавления "запрещенных" продуктов. Пробуем приготовить вкусные блинчики без добавления яиц.
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Тонкие блинчики без добавления яиц
Идеальные блинчики можно приготовить даже на воде. Главное соблюдать правильные пропорции и подобрать свежие ингредиенты. Так как сейчас многие соблюдают пост перед Пасхой, мы решили найти рецепт приготовления тонких эластичных блинчиков без добавления яиц.
Для теста вам понадобиться:
- кефир — 400 мл;
- соль — 0.5 ч. л;
- сода — 0.5 ч. л;
- сахар — 1-2 ст. л.;
- мука — примерно 2 стакана;
- кипяток — 220 мл;
- растительное масло — 2 ст. л.
Этапы приготовления:
Добавляем в кефир соду, сахар и соль, все хорошо перемешиваем.
Постепенно вводим в густую смесь муку и аккуратно замешиваем тесто.
Далее вливаем 220 мл кипятка, размешиваем до однородной массы, пока не исчезнут все комочки.
Добавляем в смесь 2 ст. л растительного масла и размешаем. Тесто должно получиться жидким.
Жарим блинчики на разогретой сковороде, смазанной растительным маслом, по 20-30 секунд с каждой стороны.
Подаваем готовые блинчики со сметаной, медом, вареньем или любыми сладкими и не сладкими начинками на ваш вкус. Приятного аппетита!
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