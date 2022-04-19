Разделы
Материалы
Стиль жизни

Идеальное тесто для тонких блинчиков без добавления яиц в Страстную неделю 2022

25
Блины, тесто, без яиц
Фото: dachadecor.ru | Готовим тонкие блины без яиц

Во время Великого поста особенно актуальными становятся рецепты любимых блюд без добавления "запрещенных" продуктов. Пробуем приготовить вкусные блинчики без добавления яиц.

Тонкие блинчики без добавления яиц

Идеальные блинчики можно приготовить даже на воде. Главное соблюдать правильные пропорции и подобрать свежие ингредиенты. Так как сейчас многие соблюдают пост перед Пасхой, мы решили найти рецепт приготовления тонких эластичных блинчиков без добавления яиц.

Для теста вам понадобиться:

  • кефир — 400 мл;
  • соль — 0.5 ч. л;
  • сода — 0.5 ч. л;
  • сахар — 1-2 ст. л.;
  • мука — примерно 2 стакана;
  • кипяток — 220 мл;
  • растительное масло — 2 ст. л.

Этапы приготовления:

Добавляем в кефир соду, сахар и соль, все хорошо перемешиваем.

Постепенно вводим в густую смесь муку и аккуратно замешиваем тесто.

Далее вливаем 220 мл кипятка, размешиваем до однородной массы, пока не исчезнут все комочки.

Добавляем в смесь 2 ст. л растительного масла и размешаем. Тесто должно получиться жидким.

Жарим блинчики на разогретой сковороде, смазанной растительным маслом, по 20-30 секунд с каждой стороны.

Подаваем готовые блинчики со сметаной, медом, вареньем или любыми сладкими и не сладкими начинками на ваш вкус. Приятного аппетита!

Фокус рассказывал о том, чем отличаются Пасха от еврейского Песаха, и что ставят на праздничный стол в эти дни.