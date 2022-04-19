Идеальное тесто для тонких блинчиков без добавления яиц в Страстную неделю 2022

Во время Великого поста особенно актуальными становятся рецепты любимых блюд без добавления "запрещенных" продуктов. Пробуем приготовить вкусные блинчики без добавления яиц.

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Тонкие блинчики без добавления яиц

Идеальные блинчики можно приготовить даже на воде. Главное соблюдать правильные пропорции и подобрать свежие ингредиенты. Так как сейчас многие соблюдают пост перед Пасхой, мы решили найти рецепт приготовления тонких эластичных блинчиков без добавления яиц.

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Для теста вам понадобиться:

кефир — 400 мл;

соль — 0.5 ч. л;

сода — 0.5 ч. л;

сахар — 1-2 ст. л.;

мука — примерно 2 стакана;

кипяток — 220 мл;

растительное масло — 2 ст. л.

Этапы приготовления:

Добавляем в кефир соду, сахар и соль, все хорошо перемешиваем.

Постепенно вводим в густую смесь муку и аккуратно замешиваем тесто.

Далее вливаем 220 мл кипятка, размешиваем до однородной массы, пока не исчезнут все комочки.

Добавляем в смесь 2 ст. л растительного масла и размешаем. Тесто должно получиться жидким.

Жарим блинчики на разогретой сковороде, смазанной растительным маслом, по 20-30 секунд с каждой стороны.

Подаваем готовые блинчики со сметаной, медом, вареньем или любыми сладкими и не сладкими начинками на ваш вкус. Приятного аппетита!

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