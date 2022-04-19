Ідеальне тісто для тонких млинців без додавання яєць у Страсний тиждень 2022

Під час Великого посту особливо актуальними є рецепти улюблених страв без додавання "заборонених" продуктів. Пробуємо приготувати смачні млинці без додавання яєць.

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Тонкі млинці без додавання яєць

Ідеальні млинці можна приготувати навіть на воді. Головне — дотримуватися правильних пропорцій і підібрати свіжі інгредієнти. Оскільки зараз багато хто дотримується посту перед Великоднем, ми вирішили знайти рецепт приготування тонких еластичних млинців без додавання яєць.

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Для тіста вам знадобиться:

кефір — 400 мл;

сіль — 0,5 ч. л;

сода — 0,5 ч. л;

цукор — 1-2 ст. л.;

борошно — приблизно 2 склянки;

окропу — 220 мл;

рослинна олія — 2 ст. л.

Етапи приготування:

Додаємо в кефір соду, цукор і сіль, усе добре перемішуємо.

Поступово вводимо в густу суміш борошно й акуратно замішуємо тісто.

Далі вливаємо 220 мл окропу, розмішуємо до однорідної маси, доки не зникнуть усі грудочки.

Додаємо в суміш 2 ст. л. рослинної олії та розмішаємо. Тісто має вийти рідким.

Смажимо млинці на розігрітій сковороді, змащеній олією, по 20-30 секунд із кожного боку.

Подаємо готові млинці зі сметаною, медом, варенням або будь-якими солодкими та не солодкими начинками на ваш смак. Смачного!

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