Ідеальне тісто для тонких млинців без додавання яєць у Страсний тиждень 2022
Під час Великого посту особливо актуальними є рецепти улюблених страв без додавання "заборонених" продуктів. Пробуємо приготувати смачні млинці без додавання яєць.
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Тонкі млинці без додавання яєць
Ідеальні млинці можна приготувати навіть на воді. Головне — дотримуватися правильних пропорцій і підібрати свіжі інгредієнти. Оскільки зараз багато хто дотримується посту перед Великоднем, ми вирішили знайти рецепт приготування тонких еластичних млинців без додавання яєць.
Для тіста вам знадобиться:
- кефір — 400 мл;
- сіль — 0,5 ч. л;
- сода — 0,5 ч. л;
- цукор — 1-2 ст. л.;
- борошно — приблизно 2 склянки;
- окропу — 220 мл;
- рослинна олія — 2 ст. л.
Етапи приготування:
Додаємо в кефір соду, цукор і сіль, усе добре перемішуємо.
Поступово вводимо в густу суміш борошно й акуратно замішуємо тісто.
Далі вливаємо 220 мл окропу, розмішуємо до однорідної маси, доки не зникнуть усі грудочки.
Додаємо в суміш 2 ст. л. рослинної олії та розмішаємо. Тісто має вийти рідким.
Смажимо млинці на розігрітій сковороді, змащеній олією, по 20-30 секунд із кожного боку.
Подаємо готові млинці зі сметаною, медом, варенням або будь-якими солодкими та не солодкими начинками на ваш смак. Смачного!
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