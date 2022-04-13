Внучка императора Японии нашла работу в США. Пока без зарплаты

Мако Комуро пока что ассистент-стажер, помогающий кураторам коллекции азиатского искусства музея.

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30-летняя внучка императора Японии, бывшая принцесса Мако, которая в 2017 году приняла предложение руки и сердца от своего одногруппника по Международному христианскому университету в Токио, из-за чего разорвала отношения с родными и покинула императорский дворец, пошла работать, сообщает Japan Times.

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Мако Комуро стала волонтером в Метрополитен-музее Нью-Йорка. В США она вместе с мужем-простолюдином переехала в осенью прошлого года, вскоре после свадьбы. Девушка помогает кураторам коллекции азиатского искусства музея, вдохновленной жизнью монаха 13-го века, который познакомил островное государство с буддизмом.

Для этой работы у нее есть все данные. Бывшая принцесса, которая отказалась от выплаты в размере $1,23 миллиона долларов, чтобы выйти замуж за своего возлюбленного Кей Комуро, окончила Международный христианский университет в Токио со степенью в области искусства и культурного наследия. Она также училась за границей в Великобритании, в том числе в Эдинбургском университете, где сосредоточилась на истории искусств, и в Университете Лестера, где получила степень магистра в области художественных музеев и галерей.

Пока она всего лишь ассистент-стажер и зарплату не получает.

По данным СМИ, Мако – старшая дочь наследного принца Фумихито и племянница императора Нарухито – также работала специальным исследователем в музее Университета Тойко, еще будучи членом королевской семьи.

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По словам экс-куратора Метрополитен-музея, бывшая королевская особа впишется в коллектив культового музея на Пятой авеню, основанного в 1870 году:

"Она квалифицирована и, вероятно, работает с предметами коллекции. Вообще, это работа, требующая серьезной подготовки и часто связанная с проведением большого количества времени в библиотеке".

30-летняя бывшая принцесса и ее новый муж переехали в квартиру с одной спальней в Hell’s Kitchen в ноябре после того, как их скромная гражданская церемония в Токио была отложена на несколько лет из-за пристального внимания. В то время аналогичные квартиры в здании с видом на реку Гудзон стоили не менее $4300 в месяц.

Муж Мако, начинающий адвокат, которому еще предстоит сдать экзамен на адвоката штата, в настоящее время работает в манхэттенском офисе юридической фирмы Lowenstein Sandler. Пара познакомилась 10 лет назад во время учебы в Международном христианском университете.