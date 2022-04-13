Внучка імператора Японії знайшла роботу у США. Поки без зарплати

Мако Комуро поки асистентка-стажерка, яка допомагає кураторам колекції азіатського мистецтва музею.

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30-річна онука імператора Японії, колишня принцеса Мако, яка у 2017 році прийняла пропозицію руки та серця від свого одногрупника з Міжнародного християнського університету в Токіо, через що розірвала стосунки з рідними та залишила імператорський палац, пішла працювати, повідомляє Japan Times.

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Мако Комуро стала волонтеркою в Метрополітен-музеї Нью-Йорка. До США вона разом із чоловіком-простолюдином переїхала восени минулого року, незабаром після весілля. Дівчина допомагає кураторам колекції азіатського мистецтва музею, натхненній життям ченця 13 століття, який познайомив острівну державу з буддизмом.

Для цієї роботи вона має всі дані. Колишня принцеса, яка відмовилася від виплати $1,23 мільйона доларів, щоб вийти заміж за свого коханого Кея Комуро, закінчила Міжнародний християнський університет у Токіо зі ступенем у галузі мистецтва та культурної спадщини. Вона також навчалася за кордоном у Великій Британії, зокрема в Единбурзькому університеті, де зосередилася на історії мистецтв, та в Університеті Лестера, де здобула ступінь магістра в галузі художніх музеїв та галерей.

Поки вона лише асистентка-стажерка і зарплату не отримує.

За даними ЗМІ, Мако — старша дочка наслідного принца Фуміхіто та племінниця імператора Нарухіто — також працювала спеціальною дослідницею в музеї Токійського університету, ще бувши членом королівської родини.

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За словами екскуратора Метрополітен-музею, колишня королівська особа впишеться до колективу культового музею на П'ятій авеню, заснованого у 1870 році:

"Вона кваліфікована і, ймовірно, працює з предметами колекції. Взагалі, це робота, яка потребує серйозної підготовки та часто пов'язана із проведенням великої кількості часу в бібліотеці".

30-річна колишня принцеса та її новий чоловік переїхали до квартири з однією спальнею в Hell's Kitchen у листопаді після того, як їхню скромну церемонію в Токіо відклали на кілька років через пильну увагу. Тоді аналогічні квартири в будівлі з видом на річку Гудзон коштували щонайменше $4300 на місяць.

Чоловік Мако, адвокат-початківець, якому ще потрібно скласти іспит на адвоката штату, зараз працює в манхеттенському офісі юридичної фірми Lowenstein Sandler. Пара познайомилася 10 років тому під час навчання в Міжнародному християнському університеті.