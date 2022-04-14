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Известный художник-карикатурист Сергей Елкин покинул Россию

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Фото: Facebook Сергей Елкин | Сергей Елкин на своей выставке

Карикатурист заявил, что "будущее туманно" и отправился в Болгарию

Известный российский художник-карикатурист Сергей Елкин уехал из России в Болгарию. Об этом сообщает "Настоящее время".

Елкин опубликовал новость об отъезде в Facebook, но сей час этот пост удален, или скрыт от подписчиков.

"Все же я уехал из России. Пограничник-таможенник не хотел отпускать меня, как Лао Цзы. Но я теперь в Болгарии. Будущее туманно", — написал Елкин.

Художник известен своими работами на политическую тематику. Он работал для немецкого издания Deutsche Welle и "Радио Свобода".

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Фото: Facebook Сергей Елкин
сергей елкин карикатуры, карикатуры, сергей елкин, уехал из россии
Фото: Facebook Сергей Елкин
сергей елкин карикатуры, карикатуры, сергей елкин, уехал из россии
Фото: Facebook Сергей Елкин
сергей елкин карикатуры, карикатуры, сергей елкин, уехал из россии
Фото: Facebook Сергей Елкин
сергей елкин карикатуры, карикатуры, сергей елкин, уехал из россии
сергей елкин карикатуры, карикатуры, сергей елкин, уехал из россии
сергей елкин карикатуры, карикатуры, сергей елкин, уехал из россии
сергей елкин карикатуры, карикатуры, сергей елкин, уехал из россии

В 2017 году Сергей Елкин стал лауреатом премии независимой журналистики в Восточной Европе Free Media Award. Этой премией фонд Fritt Ord в Осло и фонд Die Zeit-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius в Гамбурге награждают независимых журналистов и СМИ

Последние работы художника были посвящены Владимиру Мединскому, который выступает как глава российской делегации на переговорах с украинской стороной, пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову и "пятой колонне", а также санкциям против РФ и обстановке в этой стране.

После вторжения ВС РФ в Украину Россию покинули многие известные общественные деятели и люди искусства, в том числе режиссер Кирилл Серебренников, актриса Чулпан Хаматова, Алла Пугачева с семьей и даже телеведущая Ксения Собчак. Она продала квартиру в Москве и получила гражданство Израиля, как сообщают местные СМИ. Сама Собчак продолжает это отрицать.