Известный художник-карикатурист Сергей Елкин покинул Россию

Карикатурист заявил, что "будущее туманно" и отправился в Болгарию

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Известный российский художник-карикатурист Сергей Елкин уехал из России в Болгарию. Об этом сообщает "Настоящее время".

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Елкин опубликовал новость об отъезде в Facebook, но сей час этот пост удален, или скрыт от подписчиков.

"Все же я уехал из России. Пограничник-таможенник не хотел отпускать меня, как Лао Цзы. Но я теперь в Болгарии. Будущее туманно", — написал Елкин.

Художник известен своими работами на политическую тематику. Он работал для немецкого издания Deutsche Welle и "Радио Свобода".

Фото: Facebook Сергей Елкин Фото: Facebook Сергей Елкин Фото: Facebook Сергей Елкин Фото: Facebook Сергей Елкин

В 2017 году Сергей Елкин стал лауреатом премии независимой журналистики в Восточной Европе Free Media Award. Этой премией фонд Fritt Ord в Осло и фонд Die Zeit-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius в Гамбурге награждают независимых журналистов и СМИ

Последние работы художника были посвящены Владимиру Мединскому, который выступает как глава российской делегации на переговорах с украинской стороной, пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову и "пятой колонне", а также санкциям против РФ и обстановке в этой стране.

После вторжения ВС РФ в Украину Россию покинули многие известные общественные деятели и люди искусства, в том числе режиссер Кирилл Серебренников, актриса Чулпан Хаматова, Алла Пугачева с семьей и даже телеведущая Ксения Собчак. Она продала квартиру в Москве и получила гражданство Израиля, как сообщают местные СМИ. Сама Собчак продолжает это отрицать.