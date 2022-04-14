Відомий художник-карикатурист Сергій Йолкін покинув Росію

Карикатурист заявив, що "майбутнє туманне", і вирушив у Болгарію.

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Відомий російський художник-карикатурист Сергій Йолкін поїхав із Росії в Болгарію. Про це повідомляє "Настоящее время".

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Йолкін опублікував новину про від'їзд у Facebook, але зараз цей пост видалений або прихований від підписників.

"Усе ж я виїхав із Росії. Прикордонник-митник не хотів відпускати мене, як Лао Цзи. Але я тепер у Болгарії. Майбутнє туманне", — написав Йолкін.

Художник відомий своїми роботами на політичну тематику. Він працював для німецького видання Deutsche Welle та "Радіо Свобода".

Фото: Facebook Сергей Елкин Фото: Facebook Сергей Елкин Фото: Facebook Сергей Елкин Фото: Facebook Сергей Елкин

У 2017 році Сергій Йолкін став лауреатом премії незалежної журналістики в Східній Європі Free Media Award. Цією премією фонд Fritt Ord в Осло та фонд Die Zeit-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius у Гамбурзі нагороджують незалежних журналістів і ЗМІ.

Останні роботи художника були присвячені Володимиру Мединському, який виступає як голова російської делегації на переговорах із українською стороною, прессекретарю президента Росії Дмитру Пєскову та "п'ятій колоні", а також санкціям проти РФ і обстановці в цій країні.

Після вторгнення ЗС РФ в Україну Росію залишили багато відомих громадських діячів і митців, у тому числі режисер Кирило Серебренніков, актриса Чулпан Хаматова, Алла Пугачова із сім'єю та навіть телеведуча Ксенія Собчак. Вона продала квартиру в Москві й отримала громадянство Ізраїлю, як повідомляють місцеві ЗМІ. Сама Собчак продовжує це заперечувати.