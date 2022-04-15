Любовь и деньги. Астро-прогноз для знаков зодиака, начиная с 14 апреля 2022

Транзит Черной луны будет происходить более полугода. Поэтому важно обратить внимание на особенности ее воздействия на каждый знак зодиака.

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14 апреля 2022 Черная луна Лилит сменила свой знак и вошла в транзит знака Рак. И это пребывание продлится до 8 января 2023 года. Астролог Мария Кузьменко советует, кроме Рака, всем другим знакам также обратить внимание на эту трансформацию, ведь она несет за собой ряд изменений в жизни каждого.

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Поскольку Лилит – это точка притяжения, пустой фокус и мираж, людям всегда интересна эта область. Это точка притяжения всего гороскопа. И чем больше эмоций мы вкладываем в это время – тем дальше оказываемся от ожидаемого результата.

Лилит всегда создает такую ситуацию, когда нужно принимать решение здесь и сейчас. Поэтому если перед вами стоит проблема, которую нужно решить очень быстро, значит это иллюзия.

Как будет проявлять себя Лилит в Знаке Рак?

Рак – это всегда стихия воды, эмоции. Это некий искусственный манипулятор в нашей жизни. Так что будет происходить манипуляция целыми народами.

Рак – знак родины и родной земли. Поэтому могут возникать требования государств к своим соседям по поводу спорных территорий.

В частности, будут происходить квартирные махинации, поэтому стоит внимательнее подходить к процессу оформления документов на недвижимость.

Рак – знак семейных традиций и обрядов. Важно проявлять в это время заботу к своим родным и близким.

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Падение Марса

Наряду с вхождением Лилита в Рак будет происходить и падение планеты войн — Марса. Поэтому люди могут в это время казаться сильными на словах, но не на действиях. Могут не помочь кому-то и отступить, когда их помощь реально важна.

Как будет проявляться Лилит в каждом из знаков зодиака?

Овен

Для Овнов Лилит пройдет в 4-м доме гороскопа – это недвижимость, семья. Важно проявлять внимательность к оформлению любых документов, тем более на недвижимость. Возможны эмоционально напряженные отношения в семье.

Телец

3 дом – информация, контакты, коммуникация. Следует тщательно проверять любую информацию и вычислять фейки. Особое внимание стоит обратить на чистоту своей речи и не сплетничать. Также следует проявлять внимание за рулем, ведь в этот период возможны короткие поездки.

Близнецы

2 дом – финансы, самооценка. Есть опасность изменить свою систему ценностей, почувствовать искушение. Близнецов будет ждать опасность легких денег, однако заработок должен быть честным. Также следует соблюдать разумную диету.

Рак

1 дом – активируются комплексы. Раки могут недооценивать себя, поэтому нужна смелость, чтобы проявить себя. Возможны недоразумения в области личной жизни.

Лев

12 дом – опасно попасть под влияние чужих планов или мечт. Надо реализовать именно свои цели. В это время важно не восстанавливать свои плохие привычки, с которыми раньше уже попрощались. Также Львам рекомендуется не вступать в отношения чего-то тайного, ведь там их может ждать ловушка.

Дева

11 дом – дом социума, коллектива. Возможны проблемы с братом, сестрой, зятем или невесткой, если они есть. Опасность получения неправильной информации, которая обеспокоит вас. Четко контролируйте информацию о себе, которая распространяется в Интернете.

Также 11 дом – это дом любовниц и любовников.

Весы

10 дом – дом статуса, карьеры. Весов ждут непростые отношения с начальником или государственными органами при оформлении определенных документов. Следует поступать с позиции справедливости и мудрости. Внимательно относиться к новым предложениям работы.

Скорпион

9 дом – дальние стратегические цели. Важно не пойти по пути неправильных обманчивых целей, а достигать того, к чему вы шли давно. Могут возникать непростые отношения с друзьями или родственниками вашего партнера.

Стрелец

8 дом – чужие деньги и ресурсы, дом интимных отношений. Возможна яркая страсть к новому человеку (например, курортный роман). Стрельцов ждет соблазн оформить кредит чтобы приобрести желаемую вещь. Однако в это время следует хранить все квитанции.

Козерог

7 дом – брак и партнерские отношения. Возможно недоверие к своему партнеру, как в личной жизни, так и на работе. Следует строить все отношения на взаимодоверии.

Водолей

6 дом – работа, здоровье, быт. Проявляйте внимательность к пространству, где вы находитесь. Контролируйте чистоту вокруг. Могут возникать конфликты с коллегами. Будьте внимательны. Соблюдайте принципы здорового образа жизни – полезная пища, чистая вода. Избегайте лени.

Рыбы

5 дом – эмоции, чувства, дети. Возможна роковая кармическая встреча, которая изменит всю дальнейшую жизнь. Однако не стоит "тонуть" в этом человеке. Важно уделять внимание своим детям.

Напомним, каких знаков зодиака ждет особый финансовый успех до конца апреля 2022 года.