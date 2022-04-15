Любов і гроші. Що чекає на знаків зодіаку від 14 квітня 2022 по 8 січня 2023

Транзит Чорного місяця відбуватиметься понад пів року. Тому важливо звернути увагу на особливості його впливу на кожен знак зодіаку.

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14 квітня 2022 року Чорний місяць Ліліт змінив свій знак та ввійшов у транзит знаку Рак. І це перебування продовжиться аж до 8 січня 2023 року. Астрологиня Марія Кузьменко радить, окрім Рака, усім іншим знакам також звернути увагу на цю трансформацію, адже вона несе за собою низку змін у житті кожного.

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Оскільки Ліліт — це точка притягання, пустий фокус та міраж, людям завжди цікава ця сфера. Це точка притягання всього гороскопу. І чим більше емоцій ми вкладаємо в цей час — тим далі опиняємось від очікуваного результату.

Ліліт завжди створює таку ситуацію, коли треба приймати рішення тут і зараз. Тому якщо перед вами стоїть проблема, яку треба вирішити дуже швидко, значить, це ілюзія.

Як проявлятиме себе Ліліт у Знаку Рак?

Рак — це завжди стихія води, емоції. Це такий собі штучний маніпулятор у нашому житті. Тож відбуватиметься маніпуляція цілими народами.

Рак — знак батьківщини та рідної землі. Тож можуть виникати вимоги держав до своїх сусідів щодо суперечливих територій.

Зокрема ставатимуться квартирні махінації, тому варто уважніше підходити до процесу оформлення документів на нерухомість.

Рак — знак сімейних традицій та обрядів. Важливо проявляти в цей час турботу до своїх рідних до близьких.

[ + – ] Марія Кузьменко дає поради кожному знаку зодіаку, як діяти під час Чорного місяці Ліліт

Падіння Марсу

Поряд з входженням Ліліту у Рак відбуватиметься і падіння планети війн — Марсу. Тож люди можуть у цей час здаватися сильними на словах, але не на ділі. Можуть не допомогти комусь та відступити, коли їхня допомога реально важлива.

Як проявлятиметься Ліліт у кожному із знаків зодіаку?

Овен

Для Овнів Ліліт пройде в 4-му дому гороскопу — це нерухомість, родина. Важливо проявляти уважність до оформлення будь-яких документів, тим більше на нерухомість. Можливі емоційно напружені стосунки в родині.

Телець

3 дім — інформація, контакти, комунікація. Варто ретельно перевіряти будь-яку інформацію та вичисляти фейки. Особливу увагу звернути на чистоту своєї мови та не пліткувати. Також варто проявляти увагу за кермом, адже в цей період можливі короткі поїздки.

Близнюки

2 дім — фінанси, самооцінка. Існує небезпека змінити свою систему цінностей, відчути спокусу. На Близнюків чекатиме небезпека легких грошей, проте заробіток повинний бути чесним. Також варто дотримуватись розумної дієти.

Рак

1 дім — активуються комплекси. Раки можуть недооцінювати себе, тож потрібна сміливість щоб проявити себе. Можливі непорозуміння у сфері особистого життя.

Лев

12 дім — небезпечно потрапити під вплив чужих планів чи мрій. Треба реалізувати саме свої цілі. У цей час важливо не відновлювати своїх поганих звичок, з якими раніше вже попрощалися. Також Левам рекомендується не вступати у стосунки чогось таємного, адже там на них може чекати пастка.

Діва

11 дім — дім соціуму, колективу. Можливі проблеми з братом, сестрою, зятем чи невісткою, якщо вони є. Небезпека отримання неправильної інформації, яка занепокоїть вас. Чітко контролюйте інформацію про себе, яка розповсюджується в інтернеті.

Також 11 дім — це дім коханок і коханців.

Терези

10 дім — дім статусу, кар'єри. На Терезів чекають непрості стосунки з начальником чи державними органами при оформленні певних документів. Варто вчиняти з позиції справедливості та мудрості. Уважно ставитися до нових пропозицій роботи.

Скорпіон

9 дім — далекі стратегічні цілі. Важливо не піти шляхом неправильних оманливих цілей, а досягати того, до чого ви йшли давно. Можуть виникати непрості стосунки з друзями чи родичами вашого партнера.

Стрілець

8 дім — чужі гроші та ресурси, дім інтимних стосунків. Можлива яскрава пристрасть до нової людини (наприклад, курортний роман). На Стрільців чекає спокуса оформити кредит аби придбати омріяну річ. Проте в цей час варто зберігати всі квитанції.

Козеріг

7 дім — шлюб та партнерські стосунки. Можлива недовіра до свого партнера, як в особистому житті, так і на роботі. Варто будувати всі стосунки на взаємодовірі.

Водолій

6 дім — робота, здоров'я, побут. Проявляйте уважність до простору, де ви перебуваєте. Контролюйте чистоту навколо. Можуть виникати конфлікти з колегами. Будьте уважними. Дотримуйтесь принципів здорового образу життя — корисна їжа, чиста вода. Уникайте ліні.

Риби

5 дім — емоції, почуття, діти. Можлива фатальна кармічна зустріч, яка змінить усе подальше життя. Проте не варто "тонути" в цій людині. Важливо приділяти увагу своїм дітям.

Нагадаємо, на які знаки зодіаку чекає особливий фінансовий успіх до кінця квітня 2022.