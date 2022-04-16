Актера из "Игры престолов" арестовали за возможную связь с несовершеннолетней

Актера Джозефа Гатта подозревают в педофилии. По версии следствия, он вел интимные переписки через Интернет с несовершеннолетней.

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50-летнего актера Джозефа Гатта, известного по роли варга теннов в сериале "Игра престолов", арестовали из-за общения в сети с несовершеннолетней. Об этом сообщают издание Deadline со ссылкой на полицию Лос-Анджелиса. Правоохранители получили информацию о предполагаемом преступлении актера и выдали ордер на обыск в его доме. После обыска Гатта взяли под стражу, но через несколько часов освободили под залог в пять тысяч долларов.

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Расследование продолжается, полиция обратилась к общественности в поисках других предполагаемых жертв Гатта.

Сам Гатт опроверг обвинения в свой адрес, о чем написал у себя в Твиттере.

"Я хочу ответить на ужасающие и совершенно ложные обвинения, недавно выдвинутые против меня. Они на 100% ложны. Я сотрудничаю с полицией, чтобы разобраться в этом, и с нетерпением жду возможности очистить свое доброе имя", — написал актер.

Кроме роли в "Игре престолов", актер известен второстепенными ролями в фильме "Дамбо", "Тор", "Звездный путь: Возмездие".

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