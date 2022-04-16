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Актора з "Гри престолів" заарештували за можливий зв'язок із неповнолітньою

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Джо Гатт, Гра престолів, педофілія
Фото: Instagram | Актора з "Гри престолів" підозрюють у педофілії

Актора Джозефа Гатта підозрюють у педофілії. За версією слідства, він вів інтимні листування через інтернет із неповнолітньою.

50-річного актора Джозефа Гатта, відомого за роллю варга теннів у серіалі "Гра престолів", заарештували через спілкування в мережі з неповнолітньою. Про це повідомляє видання Deadline із посиланням на поліцію Лос-Анджелісу. Правоохоронці отримали інформацію про передбачуваний злочин актора та видали ордер на обшук у його будинку. Після обшуку Гатта взяли під варту, але за кілька годин звільнили під заставу п'ять тисяч доларів.

Розслідування триває, поліція звернулася до громадськості в пошуках інших імовірних жертв Гатта.

Сам Гатт спростував звинувачення на свою адресу, про що написав у себе у Твіттері.

"Я хочу відповісти на жахливі й абсолютно хибні звинувачення, нещодавно висунуті проти мене. Вони на 100% помилкові. Я співпрацюю з поліцією, щоб розібратися в цьому, і з нетерпінням чекаю на можливість очистити своє добре ім'я", — написав актор.

Окрім ролі в "Грі престолів", актор відомий другорядними ролями у фільмі "Дамбо", "Тор", "Зоряний шлях: Відплата".

Як писав раніше Фокус, у 81-річного актора Аль Пачіно молода кохана. 28-річна Нур Альфаллах представниця багатої кувейтсько-американської родини.