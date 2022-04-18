Дуэйн "Скала" Джонсон показал, как отпраздновал день рождения дочери (фото)

Актер лично накормил именинницу тортом и помог ей "сокрушить" игрушку, наполненную конфетами.

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49-летний американский рестлер и один из самых высокооплачиваемых режиссеров Голливуда Дуэйн "Скала" Джонсон" вместе с Пасхой отметил и день рождения младшей дочери Тианы, которой исполнилось четыре года. Соответствующими снимками он поделился на своей странице в Instagram.

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Семья устроила имениннице тематическую вечеринку Русалочки с воздушными шарами, костюмами и пиньятой. Это — полая игрушка довольно крупных размеров, изготовленная из папье-маше или легкой оберточной бумаги с орнаментом и украшениями. Своей формой пиньяты воспроизводят фигуры животных или геометрические фигуры и наполняются различными угощениями или сюрпризами для детей. Для Тианы сделали Русалочку.

Сама виновница праздника нарядилась в костюм сказочной героини с розовым верхом и сине-розовым хвостом. Ее длинные каштановые волосы были собраны в конский хвост с разноцветными резинками.

Отец Тианы среди гостей ходил в черных беговых лосинах и шортах с кремовой рубашкой и белыми кроссовками.

"Большая Пасха/день рождения Тии! Она бегает НОН-СТОП, как маленький торнадо, которым она и является, и когда дело доходит до того, чтобы съесть ее праздничный торт, все резко останавливается – это означает, что я должен прекратить делать то, что делаю, когда она говорит: "Папа накорми меня". Затем пиньята Русалки терпит поражение, пока не становится просто висящей головой. С 4-летием и Пасхой, любовь моя! Моя самая большая радость быть твоим папой", – говорится в подписи к серии фотографий.

Джонсон, среди прочих снимков, опубликовал тот, на котором кормит дочку с аквагримом на лице тортом, а на другом фото держит малышку, готовясь прицелиться в пиньяту, наполненную конфетами.

"Скала" – отец троих дочерей. Кроме четырехлетней Тианы и шестилетней Жасмин, которых актеру родила в браке его жена Лорен Хашиан, у него есть дочь Симона от первой жены Дэни Гарсиа.

Напомним, в декабре прошлого года актер подарил матери роскошный автомобиль по случаю ее 73-летия.