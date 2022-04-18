Двейн "Скеля" Джонсон показав, як відсвяткував день народження доньки (фото)

Актор самостійно нагодував іменинницю тортом і допоміг їй "зламати" іграшку, наповнену цукерками.

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49-річний американський рестлер і один із найоплачуваніших режисерів Голлівуду Двейн "Скеля" Джонсон" разом з Великоднем відсвяткував і день народження молодшої доньки Тіани, якій виповнилося чотири роки. Відповідними світлинами він поділився на своїй сторінці в Instagram.

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Сім'я влаштувала іменинниці тематичну вечірку Русалочки з повітряними кулями, костюмами та піньятою. Це — порожня іграшка досить великих розмірів, виготовлена з пап'є-маше або легкого обгорткового паперу з орнаментом і прикрасами. Своєю формою піньяти схожі на фігури тварин або геометричні фігури та їх наповнюють різними частуваннями чи сюрпризами для дітей. Для Тіани зробили Русалочку.

Сама іменинниця свята нарядилася в костюм казкової героїні з рожевим верхом та синьо-рожевим хвостом. Її довге каштанове волосся зібране в кінський хвіст з різнокольоровими резинками.

Батько Тіани серед гостей ходив у чорних бігових лосинах та шортах із кремовою сорочкою та білими кросівками.

"Велика Пасха/день народження Ті! Вона бігає НОН-СТОП, як маленький торнадо, яким вона і є, і коли справа доходить до того, щоб з'їсти її святковий торт, все різко зупиняється — це означає, що я повинен припинити робити те, що роблю, коли вона каже: "Тато нагодуй мене". Потім піньята Русалки зазнає поразки, поки не залишається висіти лише голова. З 4-річчям і Великоднем, любов моя! Моя найбільша радість бути твоїм татом", — йдеться в підписі до серії фотографій.

Джонсон, серед інших світлин, опублікував ту, на якій годує доньку з аквагримом на обличчі тортом, а на іншому фото тримає малу, готуючись прицілитися в піньяту, наповнену цукерками.

"Скеля" — батько трьох дочок. Окрім чотирирічної Тіани та шестирічної Жасмин, яких актору народила його дружина Лорен Хашиан, в нього є дочка Симоне від першої дружини Дені Гарсія.

Нагадаємо, в грудні минулого року актор подарував матері розкішний автомобіль із нагоди її 73-річчя.