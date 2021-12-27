Дуейн "Скеля" Джонсон порадував 73-річну матір розкішним Cadillac (фото, відео)

За словами актора, його мати прожила "пекельне" життя і тепер заслуговує на найкраще.

49-річний американський актор Дуейн "Скеля" Джонсон, який входить до трійки найоплачуваніших у Голлівуді, порадував свою 73-річну матір Ату воістину королівським подарунком, презентувавши їй на Різдво білий Cadillac CT5. Відео моменту, коли дарує авто, і кілька фото він опублікував на своїй сторінці в Instagram, де за його життям стежать 284 млн. підписників.

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На кадрах він підводить маму, прикривши їй очі рукою, до величезного білого авто з червоним бантом, а його дочки, 6-річна Жасмін і 3-річна Тіана, починають зворотний відлік і кажуть: "З Різдвом!".

Побачивши машину, вона не може стримати емоцій. Жінка підійшла, щоб обійняти сина, а потім попрямувала до камери під пісню Елвіса Преслі "Не можу не закохатися". Найімовірніше, вона йшла до 20-річної старшої доньки Джонсона Сімонеи, яка говорить за кадром: "З Різдвом, Греммі!".

[ + – ] Ата Джонсон приголомшена різдвяним подарунком сина

"Це було добре. Здивував маму сьогодні новим автомобілем на Різдво. Вона була шокована. Її онучки приєдналися до неї в машині. Її переповнювала чиста радість", – написав у публікації Дуейн. Він додав, що його собака на прізвисько Хоббс (так само звали персонажа франшизи "Форсаж" Люка Хоббса) намагалася підсунути в автомобіль свою іграшку у формі курчати.

[ + – ] Пес Джонсона зробив свій посильний внесок в оформлення подарунка у вигляді гумового курчати Фото: therock/Instagram

"Я так вдячний, що можу робити такі речі для моєї мами, у якої було одне пекельне життя. Я не сприймаю це як належне. І вона теж. З Різдвом, мамо, насолоджуйся новою поїздкою! І твоїми записами Елвіса. Ми тебе любимо. Ти заслуговуєш набагато більшого", – додав актор.

Відео зібрало понад 4,7 млн лайків та понад 31 тис. коментарів.

Джонсон може дозволити собі дарувати такі презенти, оскільки 2021 рік видався для нього більш ніж успішним. Вийшли фільми за його участю "Круїз джунглями" та "Червоне повідомлення", що стало найпопулярнішою стрічкою в історії Netflix. Тільки за нього він одержав $50 млн.

Крім того, він записав першу реп-композицію Face Off та знявся у серіалі "Молодий Скеля", що вийшов на каналі NBC.

29 липня наступного року на екрани виходить фільм за його участю "Чорний Адам". А нещодавно Дуейн заявив, що не проти зіграти в новій серії "бондіани", причому відразу головну роль.

Нагадаємо, старша дочка "Скелі" розмалювала батька фломастерами.