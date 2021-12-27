Дуэйн "Скала" Джонсон порадовал 73-летнюю мать роскошным Cadillac (фото, видео)

По словам актера, его мать прожила "адскую" жизнь и теперь заслуживает всего самого лучшего.

49-летний американский актер Дуэйн "Скала" Джонсон, который входит в тройку самых высокооплачиваемых в Голливуде, порадовал свою 73-летнюю мать Ату поистине королевским подарком, презентовав ей на Рождество белый Cadillac CT5. Видео момента, когда дарит авто, и несколько фото он опубликовал на своей странице в Instagram, где за его жизнью следят 284 млн подписчиков.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

На кадрах он подводит маму, прикрыв ей глаза рукой, к огромному белому авто с красным бантом, а его дочери, 6-летняя Жасмин и 3-летняя Тиана, начинают обратный отсчет и говорят: "С Рождеством!".

Увидев машину, та не может сдержать эмоций. Она подошла, чтобы обнять сына, а затем направилась к камере под песню Элвиса Пресли "Не могу не влюбиться". Скорее всего, Ата шла к 20-летней старшей дочери Джонсона Симоне, которая, как слышно, говорит за кадром: "С Рождеством, Грэмми!".

[ + – ] Ата Джонсон ошеломлена рождественским подарком сына

"Это было хорошо. Удивил маму сегодня новым автомобилем на Рождество. Она была шокирован. Ее внучки присоединились к ней в машине. Ее переполняла чистая радость", – написал в публикации Дуэйн. Он добавил, что его собака по кличке Хоббс (так же звали персонажа франшизы "Форсаж" Люка Хоббса) пыталась подсунуть в автомобиль свою игрушку в форме цыпленка.

[ + – ] Пес Джонсона внес свой посильный вклад в оформление подарка в виде резинового цыпленка Фото: therock/Instagram

"Я так благодарен, что могу делать такие вещи для моей мамы, у которой была одна адская жизнь. Я не принимаю это как должное. И она тоже. С Рождеством, мама, наслаждайся новой поездкой! И твоими записями Элвиса. Мы тебя любим. Ты заслуживаешь гораздо большего", – добавил актер.

Видео собрало свыше 4,7 млн лайков и более 31 тыс. комментариев.

Джонсон может позволить себе дарить такие презенты, поскольку 2021 год выдался для него более чем успешным. Вышли фильмы с его участием "Круиз по джунглям" и "Красное уведомление", ставшее самой популярной лентой в истории Netflix. Только за него он получил $50 млн.

Кроме того, он записал первую рэп-композицию Face Off и снялся в сериале "Молодой Скала", который вышел на канале NBC.

29 июля следующего года на экраны выходит фильм с его участием "Черный Адам". А не так давно Дуэйн заявил, что не против сыграть в новой серии "бондианы", причем сразу главную роль.

Напомним, старшая дочь "Скалы" разрисовала отца фломастерами.