6-летняя дочь разрисовала лицо Дуэйна "Скалы" Джонсона фломастерами: забавные кадры

Вместе с женой Лорен Хашиан актер воспитывает двух дочерей: 6-летнюю Жасмин и 3-летнюю Тиану. Сильный и грозный на экране рядом со своими девочками Дуэйн превращается в папу, который ни в чем не может им отказать.

Дочь одного из самых высокооплачиваемых актеров мира Дуэйна "Скалы" Джонсона, 6-летняя Жасмин, имеет неограниченную власть над своим огромным и знаменитым отцом, что ее родитель доказал, поделившись забавным видео в честь ее дня рождения на своей странице в Instagram.

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В кадре 49-летняя звезда боевиков терпеливо сидит в кресле, пока девочка черным и зеленым фломастерами разрисовывает ему лицо. Жасмин, как видно на записи, старается изо всех сил сделать папу еще красивее.

"Почему у меня на лбу глазные яблоки? Не знаю, хорошая ли это идея", – отреагировал "Скала" на свой макияж.

Видео и фото с дочерью Дуэйн сопроводил трогательной подписью:

"С Днем Рождения, Джаззи !!! 👏🏾👏🏾 🎂🥳 Моей девочке сегодня исполняется 6 лет. Сильная, милая, независимая, счастливая, творческая, уверенная и, что самое главное, любящая и добрая. И коварное чувство юмора. Интересно, откуда она это взяла? 😉 Я горжусь тобой, и как твой отец я всегда буду здесь, чтобы помогать тебе по жизни своим сердцем и руками. И, наконец, запомни это ~ твоя мама @laurenhashianofficial ROCKS !! Нет никого лучше. И нет более великой женщины в твоей жизни, на которую ты могла бы смотреть и учиться 🌺☝🏾 С ЛУЧШИМ ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, а сегодня вечером я лечу домой после работы, чтобы быть с тобой!".

[ + – ] Дуэйн Джонсон и Жасмин с "яйцом Клеопатры" из фильма "Красное уведомление"

На фото, которое звезда Голливуда опубликовал тут же, он позирует с Жасмин, держащей в руках "яйцо Клеопатры", одно из трех сокровищ, фигурировавших в фильме "Красное уведомление". Эта комедия стала самой успешной в истории стриминговой платформы Netflix.

Кроме Жасмин, Дуэйн и его жена Лорен Хашиан воспитывают трехлетнюю Тиану. У актера также есть 20-летняя дочь Симона Александра Джонсон, рожденная в браке с Дэни Гарсией. Несмотря на развод, "Скала" и Дэни остаются близкими друзьями. Кроме того, бывшая жена Джонсона выступает продюсером многих его проектов.

Джонсон и Хашиан познакомились на съемках его фильма "План игры" и начали встречаться в 2007 году, а поженились через 12 лет, в 2019-м. Церемония бракосочетания прошла на Гавайях.

Напомним, ранее Дуэйн Джонсон рассказал о том, что хотел бы сыграть роль агента 007 в новой серии "бондианы". По словам актера, его дед в свое время появлялся в одном их фильмов о Бонде.