6-річна донька розмалювала обличчя Двейна "Скелі" Джонсона фломастерами: забавні кадри

Разом із дружиною Лорен Хашіан актор виховує двох дочок: 6-річну Жасмін і 3-річну Тіану. Сильний і грізний на екрані, поряд зі своїми дівчатками Двейн перетворюється на тата, який ні в чому не може їм відмовити.

Дочка одного з найвисокооплачуваніших акторів світу Двейна "Скелі" Джонсона, 6-річна Жасмін, має необмежену владу над своїм величезним і знаменитим батьком, що її тато довів, поділившись кумедним відео на честь її дня народження на своїй сторінці в Instagram.

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У кадрі 49-річна зірка бойовиків терпляче сидить у кріслі, поки дівчинка чорним і зеленим фломастерами розмальовує йому обличчя. Жасмін, як видно на записі, намагається щосили зробити тата ще красивішим.

"Чому в мене на лобі очні яблука? Не знаю, чи це хороша ідея", — відреагував "Скеля" на свій макіяж.

Відео та фото з донькою Двейн супроводив зворушливим підписом:

"Із Днем Народження, Джаззі!!! 👏🏾👏🏾 🎂🥳 Моєї дівчинці сьогодні виповнюється 6 років. Сильна, мила, незалежна, щаслива, творча, впевнена і, що найголовніше, любляча й добра. І підступне почуття гумору. звідки вона це взяла?😉 Я пишаюся тобою, і як твій батько я завжди буду тут, щоб допомагати тобі по життю своїм серцем і руками. І, нарешті, запам'ятай це ~ твоя мама @laurenhashianofficial ROCKS!! Немає нікого кращого. І немає величнішої жінки у твоєму житті, на яку ти могла б дивитися та вчитися 🌺☝🏾 ІЗ НАЙКРАЩИМ ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ, а сьогодні ввечері я лечу додому після роботи, щоб бути з тобою!"

[ + – ] Двейн Джонсон і Жасмін із "яйцем Клеопатри" з фільму "Червоне повідомлення"

На фото, яке зірка Голлівуду опублікував відразу, він позує з Жасмін, яка тримає в руках "яйце Клеопатри", один із трьох скарбів, що фігурували у фільмі "Червоне повідомлення". Ця комедія стала найуспішнішою в історії стримінгової платформи Netflix.

Крім Жасмін, Двейн і його дружина Лорен Хашіан виховують трирічну Тіану. У актора також є 20-річна донька Сімоне Олександра Джонсон, народжена в шлюбі з Дені Гарсією. Незважаючи на розлучення, "Скеля" та Дені залишаються близькими друзями. Крім того, колишня дружина Джонсона виступає продюсером багатьох його проектів.

Джонсон і Хашіан познайомилися на зйомках його фільму "План гри" та почали зустрічатися у 2007 році, а одружилися через 12 років, у 2019-му. Церемонія одруження відбулася на Гаваях.

Нагадаємо, раніше Двейн Джонсон розповів про те, що хотів би зіграти роль агента 007 у новій серії "бондіани". За словами актора, його дід свого часу з'являвся в одному з фільмів про Бонда.