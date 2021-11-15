Двейн "Скеля" Джонсон замахнувся на роль Джеймса Бонда

Дід Двейна Джонсона свого часу з'являвся в п'ятому фільмі про пригоди Джеймса Бонда, зігравши роль лиходія.

Один з найбільш високооплачуваних акторів світу Двейн "Скеля" Джонсон відреагував на дискусії навколо того, хто стане новим Джеймсом Бондом після Денієла Крейґа, і зазначив, що дуже не проти був би зіграти головну роль у наступному фільмі франшизи, повідомляє ComingSoon.

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За словами Двейна, його дід Пітер Майвіа у 1967 році зіграв злодійського поплічника у фільмі про агента 007 "Живеш тільки двічі".

"Так, мій дідусь був лиходієм Бонда в "Живеш тільки двічі" з Шоном Коннері. Дуже-дуже круто. Я хотів би піти його стопами і стати наступним Бондом. Я не хочу бути лиходієм. Я повинен бути Бондом", – наголосив актор.

[ + – ] Двейн Джонсон зараз перебуває на піку творчої кар'єри та фізичної форми

Після прем'єри 25-ї частини "бондіани" "Не час помирати" Денієл Крейґ, який зіграв у п'яти останніх фільмах агента 007, заявив, що йде з франшизи. І подякував знімальній групі за 15 років роботи. Хто стане наступним Бондом, ще не відомо, проте дискусії навколо цього питання точаться зараз дуже активно.

Кастинг-директорка Деббі МакВільямс трохи відкрила таємницю щодо того, яким творці картини бачать нового Бонда.

"Це той, хто може стояти на своєму, привабливий, фізично розвинений, здатний взяти на себе не лише роль, а й усе, що її супроводжує. Це досить складне завдання. Роль може ще довго бути з актором навіть після завершення зйомок. Хоча я думаю, що зараз це не так важливо, як раніше, я думаю, що деякі люди дуже сильно зациклилися на цьому, а іншим це вдалося, особливо якщо вони вибрали хороші проєкти, крім Бонда, де їх вважають просто дуже хорошим актором, а не просто Джеймсом Бондом.

Також стверджується, що стать Бонда на догоду сучасним віянням ніхто не змінюватиме і наступним агентом 007 стане чоловік.

Нагадаємо, Двейн Джонсон знявся у фільмі "Червоне повідомлення", на прем'єрі якого з'явився зі своєю дружиною та мамою.