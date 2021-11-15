Дуэйн "Скала" Джонсон замахнулся на роль Джеймса Бонда

Дед Дуэйна Джонсона в свое время появлялся в пятом фильме о похождениях Джеймса Бонда, сыграв роль злодея.

Один из самых высокооплачиваемых актеров мира Дуэйн "Скала" Джонсон отреагировал на дискуссии вокруг того, кто станет новым Джеймсом Бондом после Дэниела Кейга, и отметил, что очень не против был бы сыграть главную роль в следующем фильме франшизы, сообщает ComingSoon.

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По словам Дуэйна, его дед Питер Майвиа в 1967 году сыграл злодейского приспешника в фильме об агенте 007 "Живешь только дважды".

"Да, мой дедушка был злодеем Бонда в "Живешь только дважды" с Шоном Коннери. Очень-очень круто. Я хотел бы пойти по его стопам и стать следующим Бондом. Я не хочу быть злодеем. Я должен быть Бондом", – подчеркнул актер.

[ + – ] Дуэйн Джонсон сейчас находится на пике творческой карьеры и физической формы

После премьеры 25-й части "бондианы" "Не время умирать" Дэниел Крейг, сыгравший в пяти последних фильмах агента 007 заявил, что уходит из франшизы. И поблагодарил съемочную группу за 15 лет работы. Кто станет следующим Бондом, еще не известно, однако дискуссии вокруг этого вопроса ведутся сейчас очень активно.

Кастинг-директор Дебби МакУильямс немного приоткрыла тайну относительно того, каким создатели картины видят нового Бонда.

"Это тот, кто может стоять на своем, привлекательный, физически развитый, способный взять на себя не только роль, но и все, что ей сопутствует. Это довольно сложная задача. Роль может еще долго быть с актером даже после завершения съемок. Хотя я думаю, что сейчас это не так важно, как раньше. Я думаю, что некоторые люди очень сильно зациклились на этом, а другим это удалось, особенно если они выбрали хорошие проекты, помимо Бонда, где их считают просто очень хорошим актером, а не просто Джеймсом Бондом".

Также утверждается, что пол Бонда в угоду современным веяниям никто менять не будет, и следующим агентом 007 станет мужчина.

Напомним, Дуэйн Джонсон снялся в фильме "Красное уведомление", на премьере которого появился со своими женой и мамой.