"Слава Украине"! Меган Маркл поприветствовала украинцев

Во время "Игр Непокоренных" украинская команда подарила принцу Гарри и Меган Маркл календарь Фонда "Повернись живим".

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Принц Гарри вместе с супругой Меган Маркл во время "Игр Непокоренных" в Нидерландах особое внимание уделили украинской команде. Герцог Сассекский обратился к участникам со словами поддержки, отметив, что сегодня весь мир объединяется с Украиной. А Меган Маркл поприветствовала украинцев фразой "Слава Украине" и подчеркнула, что понимает, как сборной было непросто участвовать в мероприятии. Об этом сообщает издание Daily mail.

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Несмотря на все сложности украинская команда приехала на "Игры Непокоренных" в Гаагу, чтобы еще раз напомнить миру о том, что происходит в нашей стране. И подарила герцогам Сассекским календарь Фонда "Повернись живим", который помогает украинским военным. На каждой из 12 страниц календаря есть информация о том, какой объем помощи Фонд отправляет на фронт и как именно все это помогает военным.

Напомним, "Игры Непокоренных" — масштабное спортивное мероприятие, которое восемь лет курирует принц Гарри. Его главная цель — пропаганда спорта как средства реабилитации для ветеранов войны, которые получили ранения. "Игры" стартовали 16 апреля в Гааге и завершатся 22 апреля.

В Нидерланды из Украины отправилась команда из 19 украинских спортсменов-военнослужащих, которые будут соревноваться с 500 ветеранами и военнослужащими из 18 стран-членов НАТО и партнеров Альянса. К сожалению, наша команда поехала в Гаагу без одного участника — парамедика Юлии Паевской, которая попала в плен к российским оккупантам во время помощи с эвакуацией людей из Мариуполя.

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