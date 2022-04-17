Кейт Миддлтон на Пасхальной службе повторила образ принцессы Дианы 40-летней давности

Кейт Миддлтон не впервые оказывает дань уважения покойной свекрови.

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40-летняя герцогиня Кембриджская Кэтрин, появившись на Пасхальной службе в Виндзорском замке, снова вызвала повышенное внимание со стороны публики из-за своего наряда. Поклонники королевской семьи отметили, что Кейт Миддлтон повторила по цвету и общему стилю образ своей покойной свекрови, принцессы Дианы, – голубой ансамбль, в котором та была во время турне по Австралии в 1983 году.

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Жена принца Уильяма надела на службу платье-пальто от Emilia Wickstead, одного из своих любимых дизайнеров. Оно было сшито на заказ еще в 2017 году, и герцогиня впервые появилась в нем во время визита в Люксембург.

[ + – ] Герцогиня Кембриджская с дочерью, принцессой Шарлоттой Фото: Getty Images

Однако в этот раз Кейт дополнила образ синим ободком от Jane Taylor, туфлями-лодочками Emmy London Rebecca, фирменным клатчем Natasha, а также жемчужными серьгами.

[ + – ] Кейт Миддлтон и принц Уильям Фото: Getty Images

В свое время принцесса Диана выбрала ансамбль такого же цвета – бледно-голубое костюмное платье от Catherine Walker, бренда, который очень любит ее невестка, и шляпку от John Boyd, добавив жемчужные серьги. В таком виде на тот момент 22-летняя жена принца Чарльза щеголяла в Канберре с мужем во время их королевского тура по Австралии и Новой Зеландии в марте 1983 года. С ними вместе был маленький принц Уильям. В этом наряде она встретилась с тогдашним премьер-министром Австралии Бобом Хоуком и его женой Хейзел возле Дома правительства.

[ + – ] Принцесса Диана и принц Чарльз во время турне по Австралии и Новой Зеландии, март 1983 года Фото: Getty Images

Дизайнер французского происхождения Кэтрин Уокер была фавориткой Дианы и известна тем, что поставила ей более тысячи предметов одежды.

Напомним, в этом году Пасхальная служба прошла без королевы. Кейт и Уильям появились в церкви в сопровождении старших детей – принца Джорджа и принцессы Шарлотты.