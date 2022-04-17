Праздник без королевы. Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили пасхальную службу

Герцоги Кембриджские отправились в часовню Святого Георгия в Виндзорском замке вместе с детьми

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Принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили традиционную пасхальную службу вместе со своим старшими детьми: Джорджем и Шарлоттой. Но королева Елизавета к ним не присоединилась. Из-за проблем со здоровьем она отметила праздник в своей маленькой часовне в Виндзорском замке. Об этом пишет Daily Mail.

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Обычно на Пасху члены королевской семьи посещают часовню Святого Георгия в Виндзоре, общаются с прихожанами и священнослужителями. Но в этот раз празднование прошло в несколько урезанном формате. На службе не было принца Чарльза с супругой и сама королева осталась в своих апартаментах.

[ + – ] Пасхальная служба в Виндзорском замке

Так что королевскую семью представляли принц Уильям с семьей, граф и графиня Уэссекские со своими двумя детьми леди Луизой Виндзор и Джеймсом, принцесса Евгения и дочь принцессы Анны — Зара Тиндалл с мужем и дочерью Мией.

Уильяма и Кейт сопровождали их старшие дети принц Джордж и принцесса Шарлотта. Принц Луи остался дома.

[ + – ] Герцоги Кембриджские с детьми следуют на пасхальную службу Фото: Getty Images

Кейт в этот праздничный день выбрала голубое платье, в котором уже появлялась ранее, и шляпку в тон. Но отсутствие королевы разочаровало прихожан. Ранее представитель дворца сообщил, что королева отказалась от личного участия во многих мероприятиях из-за проблем с мобильностью. Последний раз она появлялась на публике 29 марта на поминальной службе, посвященной ее покойному супругу – герцогу Эдинбургскому, которая прошла в Вестминстерском аббатстве.

Отмечается, что герцоги Кембриджские не встретились с принцем Гарри и его семьей, когда они ненадолго заехали в Великобританию по пути в Нидерланды на "Игры непокоренных". Уильям и Кейт как раз отдыхали на курорте Куршевель во французских Альпах. Только неясно – произошло это случайно, или же преднамеренно.

Известно, что Гарри и Меган встретились с королевой, а потом и с принцем Чарльзом. Эта встреча продлилась не более 15 минут. Инсайдеры сообщили, что встреча прошла "холодно", потому что герцоги Сассекские опоздали, а принцу Чарльзу нужно было уезжать, чтобы подготовится к празднованию Чистого четверга. Детей с ними не было. Теперь журналисты пытаются выяснить – прибудут ли Гарри и Меган на празднование платинового юбилея королевы.