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Свято без королеви. Кейт Міддлтон та принц Вільям відвідали великодню службу

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кейт міддлтон, принц Вільям, принц джордж, принцеса шарлотта
Фото: Getty Images | Герцоги Кембриджські з дітьми йдуть на великодню службу

Герцоги Кембриджські вирушили до каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку разом із дітьми

Принц Вільям та Кейт Міддлтон відвідали традиційну пасхальну службу разом зі своїми старшими дітьми: Джорджем та Шарлоттою. Але королева Єлизавета до них не приєдналася. Через проблеми зі здоров'ям вона відзначила свято у своїй маленькій каплиці у Віндзорському замку. Про це пише Daily Mail.

Зазвичай на Великдень члени королівської сім'ї відвідують каплицю Святого Георгія у Віндзорі, спілкуються з парафіянами та священнослужителями. Але цього разу святкування відбулося у дещо урізаному форматі. На службі був принц Чарльз з дружиною, а королева залишилася у своїх апартаментах.

Пасхальна служба у Віндзорському замку

Так що королівську сім'ю представляли принц Вільям із сім'єю, граф і графиня Уессекські зі своїми двома дітьми леді Луїзою Віндзор та Джеймсом, принцеса Євгенія та дочка принцеси Анни — Зара Тіндолл із чоловіком та донькою Мією.

Вільяма та Кейт супроводжували їхні старші діти, принц Джордж та принцеса Шарлотта. Принц Луї залишився вдома.

кейт міддлтон, принц Вільям, принц джордж, принцеса шарлотта
Герцоги Кембриджські з дітьми йдуть на великодню службу
Фото: Getty Images

Кейт цього святкового дня обрала блакитну сукню, в якій вже з'являлася раніше, і капелюшок у тон. Але відсутність королеви розчарувала парафіян. Раніше представник палацу повідомив, що королева відмовилася від особистої участі у багатьох заходах через проблеми з мобільністю. Востаннє вона з'являлася на публіці 29 березня на поминальній службі, присвяченій її покійному чоловікові — герцогу Единбурзькому, яка пройшла у Вестмінстерському абатстві.

Зазначається, що герцоги Кембриджські не зустрілися з принцом Гаррі та його сім'єю, коли вони ненадовго заїхали до Великобританії на шляху до Нідерландів на "Ігри непокорених". Вільям і Кейт відпочивали на курорті Куршевель у французьких Альпах. Тільки неясно — сталося це випадково, або навмисно.

Відомо, що Гаррі та Меган зустрілися з королевою, а потім і з принцом Чарльзом. Ця зустріч тривала трохи більше 15 хвилин. Інсайдери повідомили, що зустріч пройшла "холодно", бо герцоги Сассекські запізнилися, а принцу Чарльзу треба було їхати, щоб підготуватися до святкування Чистого четверга. Дітей із ними не було. Тепер журналісти намагаються з'ясувати — чи Гаррі та Меган прибудуть на святкування платинового ювілею королеви.