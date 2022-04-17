Свято без королеви. Кейт Міддлтон та принц Вільям відвідали великодню службу

Герцоги Кембриджські вирушили до каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку разом із дітьми

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Принц Вільям та Кейт Міддлтон відвідали традиційну пасхальну службу разом зі своїми старшими дітьми: Джорджем та Шарлоттою. Але королева Єлизавета до них не приєдналася. Через проблеми зі здоров'ям вона відзначила свято у своїй маленькій каплиці у Віндзорському замку. Про це пише Daily Mail.

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Зазвичай на Великдень члени королівської сім'ї відвідують каплицю Святого Георгія у Віндзорі, спілкуються з парафіянами та священнослужителями. Але цього разу святкування відбулося у дещо урізаному форматі. На службі був принц Чарльз з дружиною, а королева залишилася у своїх апартаментах.

[ + – ] Пасхальна служба у Віндзорському замку

Так що королівську сім'ю представляли принц Вільям із сім'єю, граф і графиня Уессекські зі своїми двома дітьми леді Луїзою Віндзор та Джеймсом, принцеса Євгенія та дочка принцеси Анни — Зара Тіндолл із чоловіком та донькою Мією.

Вільяма та Кейт супроводжували їхні старші діти, принц Джордж та принцеса Шарлотта. Принц Луї залишився вдома.

[ + – ] Герцоги Кембриджські з дітьми йдуть на великодню службу Фото: Getty Images

Кейт цього святкового дня обрала блакитну сукню, в якій вже з'являлася раніше, і капелюшок у тон. Але відсутність королеви розчарувала парафіян. Раніше представник палацу повідомив, що королева відмовилася від особистої участі у багатьох заходах через проблеми з мобільністю. Востаннє вона з'являлася на публіці 29 березня на поминальній службі, присвяченій її покійному чоловікові — герцогу Единбурзькому, яка пройшла у Вестмінстерському абатстві.

Зазначається, що герцоги Кембриджські не зустрілися з принцом Гаррі та його сім'єю, коли вони ненадовго заїхали до Великобританії на шляху до Нідерландів на "Ігри непокорених". Вільям і Кейт відпочивали на курорті Куршевель у французьких Альпах. Тільки неясно — сталося це випадково, або навмисно.

Відомо, що Гаррі та Меган зустрілися з королевою, а потім і з принцом Чарльзом. Ця зустріч тривала трохи більше 15 хвилин. Інсайдери повідомили, що зустріч пройшла "холодно", бо герцоги Сассекські запізнилися, а принцу Чарльзу треба було їхати, щоб підготуватися до святкування Чистого четверга. Дітей із ними не було. Тепер журналісти намагаються з'ясувати — чи Гаррі та Меган прибудуть на святкування платинового ювілею королеви.