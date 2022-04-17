Кейт Міддлтон на Великодній службі повторила образ принцеси Діани 40-річної давності

Кейт Міддлтон не вперше віддає шану покійній свекрусі.

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40-річна герцогиня Кембриджська Кетрін, з'явившись на Великодній службі у Віндзорському замку, знову викликала підвищену увагу з боку публіки через вбрання. Шанувальники королівської сім'ї зазначили, що Кейт Міддлтон повторила за кольором та загальним стилем образ своєї покійної свекрухи, принцеси Діани, — блакитний ансамбль, у якому та була під час турне Австралією у 1983 році.

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Дружина принца Вільяма одягла на службу плаття-пальто від Emilia Wickstead, одного зі своїх улюблених дизайнерів. Воно було пошито на замовлення ще у 2017 році, і герцогиня вперше з'явилася у ньому під час візиту до Люксембургу.

[ + – ] Герцогиня Кембриджська з дочкою, принцесою Шарлоттою Фото: Getty Images

Однак цього разу Кейт доповнила образ синім обідком від Jane Taylor, туфлями-човниками Emmy London Rebecca, фірмовим клатчем Natasha, а також перлинними сережками.

[ + – ] Кейт Міддлтон та принц Вільям Фото: Getty Images

Свого часу принцеса Діана обрала ансамбль такого ж кольору — блідо-блакитну костюмну сукню від Catherine Walker, бренду, який дуже любить її невістка, та капелюшок від John Boyd, додавши перлинні сережки. У такому вигляді на той момент 22-річна дружина принца Чарльза хизувалась у Канберрі з чоловіком під час їхнього королівського туру по Австралії та Новій Зеландії у березні 1983 року. З ними разом був маленький принц Вільям. У цьому вбранні вона зустрілася з тодішнім прем'єр-міністром Австралії Бобом Гоуком та його дружиною Хейзел біля Будинку уряду.

[ + – ] Принцеса Діана та принц Чарльз під час турне Австралією та Новою Зеландією, березень 1983 року Фото: Getty Images

Дизайнерка французького походження Кетрін Вокер була фавориткою Діани і відома тим, що поставила їй понад тисячу предметів одягу.

Нагадаємо, цього року Великодня служба пройшла без королеви. Кейт та Вільям з'явилися в церкві у супроводі старших дітей — принца Джорджа та принцеси Шарлотти.